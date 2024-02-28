28 февраля 2024, 13:27

Полиция задержала банду, переславшую за рубеж 150 млн руб. от телефонных аферистов

РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге задержали банду, которая с помощью «серых» сим-карт выкрала у россиян и вывела за границу боле 150 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

В ноябре ноябре 2022 года правоохранители пресекли деятельность пособников телефонных мошенников. Полиция задержала трех аферистов, которые с помощью специального оборудования подключили более 12 тысяч сим-карт.

«Через них в дальнейшем проведено свыше 150 миллионов рублей, похищенных у российских граждан и выведенных за рубеж», - указала Волк.

Спустя время оперативники задержали еще двух фигуристов дела. Они поставляли знакомым работникам сотовой компании крупные партии «серых» сим-карт.

Затем полицейские вышли на след двух дилеров крупных операторов сотовой связи. Они вносили в базу данные о несуществующих клиентах. После чего сим-карты активировали и передавали аферистам.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве , неправомерном обороте средств платежей и организации преступного сообщества.

Санкт-Петербург Уголовное дело Мошенничество Полиция
28 февраля 2024, 13:57
Туристов в Калининграде накажут за пикник на братской могиле
РИА «Новости»
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Задержанные за вандализм на воинском мемориале мужчина и женщина в Калининграде стали фигурантами уголовного дела. Их обвинили в надругательстве над могилами, сообщила пресс-служба СК по Калининградской области.

Преступление в ночь на 27 февраля зафиксировали камеры видеонаблюдения «Безопасный город». Следователи выяснили, что 38-летний житель Свердловской области и 37-летняя женщина из Ижевска устроили на братской могиле - мемориальном комплексе 1200 гвардейцам - пикник и прыжки через Вечный огонь. Напоследок туристы забрали корзину с цветами, которую возложили к памятнику.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье 244 УК России «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Следователи обещали установить все без исключения обстоятельства произошедшего.

Нарушителей задержали силами Росгвардии и полиции. Мужчину увезли в спецприемник, а женщину госпитализировали.

Уголовное дело Калининград Вандализм
28 февраля 2024, 13:12
Пенсионерка в Белгороде ради мошенников продала двухкомнатную квартиру
РИА «Новости»
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В Белгороде мошенники нашли риелтора, убедили пожилую женщину продать квартиру и отдать им деньги. Пенсионерка осталась без жилья и обратилась в полицию, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Белгородской области.

Преступники под видом правоохранителей в течение двух недель, со 2 по 17 февраля, звонили женщине и убеждали продать двухкомнатную квартиру. По их словам, кто-то уже пытался сделать это без ведома владелицы, и звонившие якобы готовы ее обезопасить - перепродать и выкупить.

Пенсионерка поддалась на уговоры. Мошенники нашли риелтора, который помог 81-летней женщине найти покупателей и оформить сделку. Полученные 3,5 миллиона рублей потерпевшая отдала незнакомцу. Полиция возбудила уголовное дело по статье 159 УК России «Мошенничество».

Злоумышленники придумали новую схему обмана. Они распространили письма о «налоге на СВО». Специалист по кибербезопасности Александр Дворянский посоветовал не переходить по ссылке из письма и перепроверять информацию.

Уголовное дело Пенсионеры МВД РФ Мошенничество Полиция
28 февраля 2024, 10:46
Оскорбившей участников СВО хозяйке кафе из Люберец грозит до 5 лет колонии
Unsplash
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Владелице кофейни в Люберцах, которая выгоняла пришедших в заведение бойцов СВО и хвасталась этим в соцсетях, грозит до пяти лет лишения свободы. В отношении женщины ранее возбудили дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

О возбуждении дела ранее сообщили в пресс-службе СК РФ. В ведомстве уточнили, что обращение к председателю ведомства Александру Бастрыкину разместили в Сети активисты одной из общественных организаций, которые сообщили о ситуации в кофейне в Люберцах.

Они указали, что владелица заведения не пускала в кафе участников СВО, а позже выложила пост с высказываниями экстремистского характера. Также заявители попросили проверить ее на причастность к финансированию ВСУ.

В соцсетях женщина заявляла, что отказала участнику СВО в обслуживании, потому что ей не понравилось его поведение.

«Выгоняю бойцов СВО бесплатно, без регистрации и СМС», - заявила она.

На этот комментарий быстро обратили внимание правоохранители, установив личность владелицы кафе. В минувший понедельник суд оштрафовал ее на 45 тысяч рублей за комментарий с дискредитацией Вооруженных сил России.

СК РФ
28 февраля 2024, 10:01
Мошенники начали рассылать россиянам письма о «налоге на СВО»
Unsplash
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Мошенники придумали новую схему обмана россиян и начали рассылать письма о новом «налоге на СВО», предлагая отказаться от его уплаты. Об этом со ссылкой на представителей банка «Тинькофф» сообщил РБК.

Как пояснили представители финансовой организации, аферисты стали рассылать предупреждения якобы от имени банков сразу после того, как завершился налоговый период, когда миллионы людей оплачивали квитанции от ФНС.

В этих письмах мошенники указывали, что со счетов клиентов вскоре спишут новый налог на специальную военную операцию, так как этого «требует закон». Там же было и предупреждение, что, если не отказаться от уплаты этого налога, будет происходить списание «десятков тысяч рублей».

А чтобы отказаться, адресатам предлагали перейти по ссылке на поддельный сайт банка, замаскированный под реальный, и там войти в личный кабинет.

Получив эти данные, мошенники могут лишить жертву средств, оформить кредит на ее имя, если обойдут банковскую систему защиты.

Россиян неоднократно предупреждали о необходимости внимательно относиться к подозрительным звонкам , письмам или сообщениям, в которых их просят срочно перевести деньги «для безопасного хранения», совершить какие-то действия со своей недвижимостью.

При получении подобных посланий следует связаться с банком, прояснить ситуацию, не совершая никаких действий, которые требуют сделать авторы сообщений.

При получении подобных звонков следует сразу же прекращать разговор , не общаться с мошенниками.

Банки Налоги Мошенничество

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