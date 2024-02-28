Полиция задержала банду, переславшую за рубеж 150 млн руб. от телефонных аферистов

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В ноябре ноябре 2022 года правоохранители пресекли деятельность пособников телефонных мошенников. Полиция задержала трех аферистов, которые с помощью специального оборудования подключили более 12 тысяч сим-карт.

«Через них в дальнейшем проведено свыше 150 миллионов рублей, похищенных у российских граждан и выведенных за рубеж», - указала Волк.

Спустя время оперативники задержали еще двух фигуристов дела. Они поставляли знакомым работникам сотовой компании крупные партии «серых» сим-карт.

Затем полицейские вышли на след двух дилеров крупных операторов сотовой связи. Они вносили в базу данные о несуществующих клиентах. После чего сим-карты активировали и передавали аферистам.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве , неправомерном обороте средств платежей и организации преступного сообщества.