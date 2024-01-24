Полиция Якутии задержала подозреваемого в громком убийстве и призвала не выходить на митинги

Стычка произошла в клубе «Мята», 18-летний житель Якутска сцепился с 23-летним уроженцем Намского района. На следующий день последний вычислил по соцсетям, где живет его оппонент, собрал друзей и поехал к нему домой. Там произошел новый конфликт с поножовщиной. Трое получили ранения, один из них умер.

Подозреваемого в убийстве и других участников драки задержали в Якутске. Полиция показала, как во время операции вскрывали дверь и силой выводили мужчин. В соцсетях появилась информация о готовящихся массовых акциях, связанных с этим происшествием. Правоохранители призвали жителей не участвовать в них.

«Полиция призывает граждан не реагировать на распространяемые провокационные сообщения, не поддаваться на призывы к неправомерным действиям, а также воздержаться от публикации репостов и пересылки непроверенных сообщений», - заявила пресс-служба.

В Воронежской области задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки. Ее тело нашли возле мусорных баков.