24 января 2024, 06:20

Полиция Якутии задержала подозреваемого в громком убийстве и призвала не выходить на митинги

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В якутском клубе «Мята» произошел конфликт, который перешел в групповое столкновение. Один человек погиб. Полиция задержала 18-летнего подозреваемого в убийстве и других участников потасовки, сообщило МВД по Республике Саха (Якутия).

Стычка произошла в клубе «Мята», 18-летний житель Якутска сцепился с 23-летним уроженцем Намского района. На следующий день последний вычислил по соцсетям, где живет его оппонент, собрал друзей и поехал к нему домой. Там произошел новый конфликт с поножовщиной. Трое получили ранения, один из них умер.

Подозреваемого в убийстве и других участников драки задержали в Якутске. Полиция показала, как во время операции вскрывали дверь и силой выводили мужчин. В соцсетях появилась информация о готовящихся массовых акциях, связанных с этим происшествием. Правоохранители призвали жителей не участвовать в них.

«Полиция призывает граждан не реагировать на распространяемые провокационные сообщения, не поддаваться на призывы к неправомерным действиям, а также воздержаться от публикации репостов и пересылки непроверенных сообщений», - заявила пресс-служба.

В Воронежской области задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки. Ее тело нашли возле мусорных баков.

Драки Убийства Якутия МВД РФ Полиция
23 января 2024, 17:27
Суд отправил в колонию основателя «Академии частного инвестора»
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Суд в Москве приговорил к пяти годам колонии общего режима основателя «Академии частного инвестора» Андрея Ховратова. Его признали виновным в пяти эпизодах мошенничества, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, Ховратов на должности генерального директора ООО «Академия частного инвестора» вместе с подельницей, которая находится в розыске, и другими сообщниками создали сайт, на котором разместили информацию о возможности для всех желающих стать совладельцем, пайщиком, дольщиком, акционером глобального инвестиционного фонда.

Злоумышленники обманывали пользователей, обещая, что их вложения пойдут на реализацию программы Новой экономической эволюции мира, которую разработал Ховратов. В результате этого вкладчики якобы получат высокий доход.

Для продвижения такого способа инвестирования денег сообщники публиковали различные статьи, подтверждающие реальную возможность заработка, а также от имени общества продавали разные курсы и тренинги по грамотному инвестированию денег.

Желая выйти на крупные доходы, пользователи покупали у Ховратова и его команды криптовалюту, переводя на подконтрольные им счета деньги. Аферисты, получив реальную прибыль, поделили ее между собой. Обещанные выплаты дивидендного дохода от инвестирования в криптовалюту пользователи так и не получили, деньги также им не вернули.

Мошенники также освоили новую схему обмана в отношении корпоративных клиентов. Злоумышленники создают в мессенджерах фейковые аккаунты директоров и от их имени просят о переводе средств на тот или иной счет.

Мошенничество Москва
23 января 2024, 17:16
Появились кадры задержания возможного убийцы 17-летней жительницы Воронежа
Пресс-служба Следственного комитета
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В Воронежской области задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки, тело которой нашли возле мусорных баков в Ленинском районе Воронежа. Видео задержания показали в пресс-службе СК России.

Правоохранители установили местонахождение предполагаемого преступника. Его доставили к следователю.

«Следователями СК России совместно с сотрудниками полиции продолжается выполнение следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления», - отметили в ведомстве.

Тело несовершеннолетней девушки с признаками насильственной смерти нашли 22 января. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Обвинение заочно предъявили мужчине 1995 года рождения, уроженцу Дагестана. Его объявили в розыск.

Парень сам сознался друзьям , что убил девушку. Он планировал спрятать тело и вернуться в Дагестан. По предварительным данным, обвиняемый находился в состоянии наркотического опьянения.

Задержания Уголовное дело Дагестан Убийства
23 января 2024, 14:45
Организаторы фальшивого обменника в Москве похитили почти 10 миллионов рублей
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В Москве привлекут к уголовной ответственности 47-летнего мужчину, подозреваемого в краже 9,5 миллиона рублей через липовый обменник. Его отправили в изолятор на время следствия, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, мужчина в соцсетях нашел подработку в сфере строительства. Он написал потенциальному работодателю, а тот предложил заработать деньги, создав нелегальный пункт обмена валюты. Договорившись о сделке, инициатор передал «сотруднику» с помощью закладки паспорт на чужое имя, деньги на аренду и ремонт помещения, а также телефон для связи.

Исполнитель снял в столице «офис» с черным выходом, используя чужие документы, и провел в нем ремонт. Второй выход он замаскировал построенной стеной с окном и купюроприемником. Затем создал обстановку обменника с мебелью, машинкой для пересчета денег и специально купленной пачкой ненастоящих долларов.

Позже подельник сообщил о двух мужчинах, которые хотят купить валюту. Соучастник встретил их и провел в подготовленное помещение. Сам зашел за стену, где якобы стояла касса, показал заранее подготовленный муляж валюты и взял деньги для обмена. Под предлогом убрать купюры он вышел через черный ход, забрав более чем 9,5 миллиона рублей. После этого злоумышленник отдал выручку инициатору, а миллион оставил себе в качестве зарплаты.

Полицейским удалось задержать подозреваемого в Ростове-на-Дону, ему предъявили обвинение и арестовали. Прокуратура взяла на контроль дальнейшее расследование дела.

Ранее участник «Своей игры» лишился кошелька с валютой на шопинге в московском ТЦ. Общая сумма ущерба составила 259 тысяч рублей.

Мошенничество Кражи Москва
23 января 2024, 14:41
Предполагаемого убийцу подброшенной к мусорке девушки в Воронеже объявили в розыск
Пресс-служба Следственного комитета
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В убийстве 17-летней девушки в Воронеже обвинили 28-летнего парня. Его объявили в розыск, сообщило Следственное управление СКР по Воронежской области.

«Следователем СК заочно предъявлено обвинение в совершении данного преступления уроженцу города Махачкалы Республики Дагестан, <…> который скрылся с места преступления и объявлен в розыск», - заявила пресс-служба.

Фигурантом уголовного дела по статье 105 УК «России» стал 28-летний Марк Попов, прописанный в Мичуринске Тамбовской области. Его особыми приметами стали татуировки - на обеих руках и в виде демона на груди. На левой ноге в районе голеностопного сустава могла остаться повязка. Следком призвал жителей сообщить в полицию о его местонахождении и гарантировал обратившимся конфиденциальность.

Спрятанное в сумке тело 17-летней девушки нашли ночью 22 января возле мусорных баков в Ленинском районе Воронежа, сообщил RT. По одной из версий, ее убили в съемной квартире.

Уголовное дело Убийства Следственный комитет России

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