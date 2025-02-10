10 февраля 2025, 12:04

Полиция взялась за живодера, который сжег кота в клетке в Красноярске

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В Красноярске полицейские начали проверку по поводу жестокого обращения с животными после разлетевшихся по соцсетям кадров с издевательствами над котом. Об этом 360.ru сообщили в региональном управлении МВД России.

Видеозаписи, на которых неизвестный жестоко обращается с животными, появились в одном из Telegram-каналов. На одном из роликов мучитель подвесил кота на веревке, на другом - засунул питомца в стиральную машину и включил ее, на третьем - заживо сжег несчастное животное в клетке.

«Сотрудники полиции устанавливают предполагаемого злоумышленника и все обстоятельства. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», - подчеркнули в правоохранительных органах.

Ранее неизвестные отловщики устроили массовое уничтожение собак в Красноярском крае. Для убийства безнадзорных животных они использовали огнестрельное оружие.

Животные Полиция Живодеры Красноярский край
10 февраля 2025, 12:29
Пособницу СБУ задержали в Севастополе
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Оперативники управления ФСБ по Черноморскому флоту задержали жительницу Севастополя за сотрудничество со спецслужбами Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Силовики выяснили, что женщина установила контакт с представителями спецслужб Украины, собирала и передавала сведения о деятельности российских военных на территории Севастополя.

Севастопольский городской суд приговорил подозреваемую к лишению свободы на срок пять лет и три месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок в один год.

Третий апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе решение Севастопольского городского суда, приговор вступил в законную силу.

Ранее пособника украинских националистов задержали в Москве. Мужчина в социальных сетях склонял российских военнослужащих к переходу на сторону противника и собирал о них секретную информацию.

Суд СБУ ФСБ Севастополь
10 февраля 2025, 12:08
У браконьеров изъяли более двух тонн мяса краба на Сахалине
Читайте нас в: Google Новости
Пограничники обнаружили и изъяли в Сахалинской области почти полторы тонны замороженного крабового мяса и 630 кг камчатского и синего краба без документов. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным следствия, двое жителей села Леонидово организовали незаконное предприятие по переработке и фасовке морепродуктов. Ущерб оценили более чем в 40 миллионов рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее пограничники изъяли в Приморском крае у мигранта шкуру амурского тигра, 12 медвежьих лап и две тысячи сушеных трепангов. Браконьер хранил все это в нежилом помещении в Находке. Ущерб природе оценили более чем в три миллиона рублей. Против приезжего возбудили уголовное дело.

Природа Уголовное дело ФСБ Сахалин
10 февраля 2025, 12:07
В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве постояльца дома престарелых
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого у убийстве пенсионера в доме престарелых. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного СКР

По версии следствия, убийство произошло 8 февраля в пансионате для пожилых людей в Старой Купавне Богородского городского округа Московской области. Два постояльца поссорились в комнате дома престарелых. Конфликт обострился, и один из мужчин убил своего 77-летнего соседа.

Полицейские задержали подозреваемого в преступлении. Он полностью признал свою вину в смерти пенсионера. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины случившегося, собирают доказательства и проводят судебно-медицинскую экспертизу.

По факту смерти пенсионера следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Виновному грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее жителя Волоколамска приговорили к 16 годам исправительной колонии особого режима за убийство супружеской пары пенсионеров.

Уголовное дело Убийства Пенсионеры Преступления СК РФ Россия Мужчины
10 февраля 2025, 12:07
Более полутонны афганского гашиша пытались провезти в Узбекистан в ручках от веников
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Узбекистанские силовики и сотрудники таможенной службы обнаружили более 600 килограммов гашиша, который завезли в страну, спрятав в ручках веников из Афганистана. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана.

Попытка ввоза наркотиков произошла 9 февраля. Сотрудники таможенного и пограничного контроля осматривали грузовик, который следовал транзитом через пропускной пункт «Айритом» в Сурхандарье.

Внутри машины было 180 мешков с 22,5 тысячами хозяйственных веников. В ручках почти трех тысяч метел обнаружили спрятанные между прутьями пакетами с резко пахнущим темно-коричневым содержимым, которые были обмотаны упаковкой в цвет веников.

«Веществом в упаковках, которые были отделены от 2986 ручек метел, по результатам первичного экспресс-анализа являлся наркотик гашиш общим весом 612 килограмм», - рассказали в пресс-службе СГБ.

Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства случившегося. По предварительным данным, стоимость обнаруженных наркотиков на черном рынке составляет более 16,5 миллионов долларов.

На прошлой неделе сотрудники полиции задержали 30-летнего жителя Дзержинска, который подозревается в причастности к сбыту запрещенных веществ. В его квартире силовики изъяли 37 горшков с кустами марихуаны. Масса наркотика составила 193 грамма.

Наркотики Афганистан Грузовики Узбекистан

Новости по теме