Полиция взялась за живодера, который сжег кота в клетке в Красноярске

Видеозаписи, на которых неизвестный жестоко обращается с животными, появились в одном из Telegram-каналов. На одном из роликов мучитель подвесил кота на веревке, на другом - засунул питомца в стиральную машину и включил ее, на третьем - заживо сжег несчастное животное в клетке.

«Сотрудники полиции устанавливают предполагаемого злоумышленника и все обстоятельства. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», - подчеркнули в правоохранительных органах.

Ранее неизвестные отловщики устроили массовое уничтожение собак в Красноярском крае. Для убийства безнадзорных животных они использовали огнестрельное оружие.