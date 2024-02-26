26 февраля 2024, 06:46

Полиция вычислила зачинщиков драки бойцов ЧВК «Медведи» в Крыму

РИА «Новости»
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Зачинщиков драки со стрельбой в поселке Черноморское с участием ЧВК «Медведи» задержали. Возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на Главное управление МВД России по Республике Крым.

Потасовка произошла в местном кафе в ночь на 24 февраля. Полиция вычислила всех участников драки и задержала двух зачинщиков - военнослужащих 81-й добровольческой бригады «Медведи». Следственный отдел ОМВД России по Черноморскому району возбудил уголовное дело по статье 213 УК России «Хулиганство».

Видео потасовки опубликовали в интернете. Люди в камуфляже дрались с гражданскими и стреляли в воздух. Авторы ролика заявили, что на нем бойцы ЧВК «Медведи». Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков опроверг связь добровольческого объединения с руководством региона.

Драки Уголовное дело Крым Полиция
25 февраля 2024, 20:41
Тело пропавшей почти два месяца назад девочки нашли в Псковской области
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Пропавшую почти два месяца назад 11-летнюю школьницу нашли мертвой в Псковской области. Об этом сообщили пресс-службе Следственного комитета России.

«Патрулем сотрудников правоохранительных органов и волонтеров в окрестностях населенного пункта, где проживал ребенок, обнаружено ее тело», - передали в СК.

Девочка из деревни Полоное пропала в начале января 2024 года. Следователи до сих пор не выяснили обстоятельства ее исчезновения. Специалисты продолжают расследование дела. Для установления точной причины гибели ребенка назначили судебно-медицинскую экспертизу.

По поручению председателя Следкома России Александра Бастрыкина ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ранее пятилетнюю девочку нашли убитой в лесу под Новосибирском через две недели после исчезновения. В последний раз ребенка видели рядом с магазином у села Толмачево.

Уголовное дело Дети Волонтеры Россия Магазины Следственный комитет России
24 февраля 2024, 14:47
Подозреваемого в расчленении тигра в Приморье отправили под домашний арест
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Суд в Приморье отправил под домашний арест мужчину, подозреваемого в убийстве краснокнижного амурского тигра. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

«С учетом позиции прокурора, суд заключил обвиняемого под домашний арест на один месяц семь суток», - сообщили в ведомстве.

Ход и результаты уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре Приморского края.

По данным следствия, 41-летний житель Пожарского района 27 января застрелил редкое животное, добил его ножом и разделал тушу. Для сокрытия преступления мужчина перевез части туши тигра в район села Ясеневый. В последствии останки обнаружили и изъяли сотрудники полиции.

В России запретили охоту на амурского тигра. В 2018 году за убийство животного мужчину приговорили к двум годам тюрьмы условно.

Убийства Суд Приморье Животные Мужчины Аресты
24 февраля 2024, 01:37
Под Анапой нашли трупы чипированных собак, убитых с особой жестокостью
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Зоозащитники обнаружили вблизи хутора Курбацкий под Анапой тела чипированных собак, которых убили изощренными способами. Об этом сообщило РИА «Новости».

Останки четвероногих нашла местная жительница, которая их постоянно подкармливала. Одна из собак была задушена, другую лишили глаз и прострелили лапу.

Погибшие псы раньше жили в частном приюте и прошли процедуру стерилизации. До того, как выпустить на волю, их чипировали.

Изуверам в соответствии с федеральным законом о жестоком обращении с животными за подобные действия грозит штраф и срок вплоть до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Турции история с издевательством над котенком, которого убил местный житель, вызвала резкий резонанс. Петиция с требованием посадить живодера в тюрьму набрала почти 250 тысяч подписей.

Штрафы Законы Собаки Животные
24 февраля 2024, 00:01
Останки убитой 25 лет назад семьи нашли зарытыми на даче в Красноярске
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В Красноярске следователи раскрыли исчезновение семьи Викулиных. Оказалось, что это было тройное убийство, сообщил сайт kp.ru.

Супруги и их пятилетняя дочь исчезли в 1998 году, никого ни о чем не предупреждая. Родственники пропавших обратились к правоохранителям - после осмотра квартиры стал понятен криминальный характер исчезновения. В жилье Викулиных нашли пятна крови, следы волочения и гильзы.

В 2023 году Следком провел ревизию старых дел, куда попали документы об исчезновении семьи. Специалисты провели новый опрос. Оказалось, что один из знакомых семьи должен был пропавшему мужчине деньги. Он взял обрез и пришел в гости к Викулиным, после чего расстрелял всю семью. Следователи нашли останки погибших 25 лет спустя зарытыми на даче в Красноярске.

Житель Тверской области ранее заживо закопал свою любовницу. Одновременно с этим его жена убила семилетнюю дочь женщины. Преступление произошло восемь лет назад - в ночь на 27 сентября 2016 года.

Убийства Преступления Семья Следственный комитет России

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