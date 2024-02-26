Полиция вычислила зачинщиков драки бойцов ЧВК «Медведи» в Крыму

Потасовка произошла в местном кафе в ночь на 24 февраля. Полиция вычислила всех участников драки и задержала двух зачинщиков - военнослужащих 81-й добровольческой бригады «Медведи». Следственный отдел ОМВД России по Черноморскому району возбудил уголовное дело по статье 213 УК России «Хулиганство».

Видео потасовки опубликовали в интернете. Люди в камуфляже дрались с гражданскими и стреляли в воздух. Авторы ролика заявили, что на нем бойцы ЧВК «Медведи». Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков опроверг связь добровольческого объединения с руководством региона.