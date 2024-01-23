23 января 2024, 04:34

Полиция в Туве задержала отчима, который несколько лет насиловал падчерицу

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Полиция Тувы задержала отчима, подозреваемого в неоднократных изнасилованиях несовершеннолетней падчерицы. В правоохранительные органы обратилась мать девочки, сообщил телеканал РЕН ТВ в Telegram-канале.

Жительница села Ээрбек рассказала, что дочь неоднократно насиловал 34-летний отчим. Мужчина домогался девочки в 2017 году, но она не рассказывала об этом.

«В декабре 2022 года отчим надругался над падчерицей. Позже он еще несколько раз насиловал девочку, в том числе 19 января 2024 года», - отметила собеседница телеканала.

Полиция задержала подозреваемого. Выяснилось, что мужчина был ранее судим за сбыт и скупку краденого имущества. По сообщению телеканала, у пострадавшей девочки есть три сестры.

Пожилой москвич изнасиловал приятеля своей дочери, когда тот пришел к ним в гости. После алкогольной вечеринки 66-летний мужчина набросился на молодого человека.

Мужчины Изнасилования Полиция
23 января 2024, 02:36
Оперная певица из Уфы четвертый раз помогла полиции задержать телефонных мошенников
Pixabay
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Солистка Башкирского театра оперы и балета Олеся Хуснутдинова помогла полиции Уфы задержать телефонных мошенников. Это уже четвертый раз, когда оперной певице удалось предотвратить правонарушение, сообщили в МВД по Республике Башкортостан.

Олеся Хуснутдинова использовала свой актерский талант, чтобы разыграть мошенников. По информации МВД, неизвестные позвонили уфимке и сообщили, что ее племянница якобы спровоцировала ДТП и попросили 1,5 миллиона рублей на лечение «потерпевшей». Уфимка вступила с мошенниками в переговоры и одновременно вызвала полицию.

Злоумышленники согласились на 300 тысяч рублей, но оперативники передали курьеру пакет с полотенцем вместо денег. Полиция задержала водителя такси и девушку, которые приехали за посылкой. Благодаря актерскому мастерству оперной певицы правоохранители в четвертый раз предотвратили мошенничество.

Мошенники начали использовать новую схему обмана, выманивая деньги через систему быстрых платежей. Жертвами могут стать покупатели товаров на интернет-сайтах.

Уфа Мошенничество Деньги Полиция
23 января 2024, 00:42
Тело 17-летней девушки нашли в сумке на мусорке в Воронеже
Telegram
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Тело 17-летней девушки обнаружили в Воронеже около мусорных баков. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Убийство», об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

По данным Следственного комитета, тело обнаружили в Ленинском районе города. Следователи провели осмотр места происшествия и назначили судебные экспертизы по найденным предметам. Сотрудники устанавливают обстоятельства преступления, а также личность и местонахождение лица, причастного к делу.

По данным Telegram-канала Shot , тело девушки сложили пополам, связали и затолкали в сумку, которую выбросили на мусорку. На ногах и голове жертвы были пакеты. Убита приехала в Воронеж из Новомосковска Тульской области. Девушку убили на съемной квартире, там следователи нашли следы крови и паспорт жертвы.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве 40-летней модели и ее 15-летней дочери в Турции. Убийство произошло 29 ноября в Бодруме.

Уголовное дело Убийства Преступления СК РФ
22 января 2024, 17:34
Мужу порноактрисы из Петербурга вынесли приговор за ее убийство
Пресс-служба Следственного комитета
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Фрунзенский райсуд Санкт-Петербурга приговорил Дмитрия Х. к восьми годам колонии за убийство супруги в 2022 году, сообщила объединенная пресс-служба судов города. По информации РИА «Новости», речь идет о порноактрисе Анастасии Гришман.

Следствие установило, что 31 июля 2022 года в квартире на Южном шоссе в Петербурге мужчина не менее 22 раз ударил супругу ножом. Женщина скончалась на месте. Преступление было обусловлено «внезапно возникшими ярко выраженными негативными межличностными отношениями». Ранее между молодыми людьми постоянно происходили конфликты на почве ревности.

В пресс-службе судов уточнили, что обвиняемый сознался в убийстве. Он будет отбывать срок в колонии строгого режима.

Подозреваемого арестовали на два месяца еще в августе 2022 года. Ранее поступала информация о том, что он сожитель, а не законный муж Анастасии.

Фрунзенский райсуд Санкт-Петербурга приговорил Дмитрия Х. к восьми годам колонии за убийство супруги в 2022 году, сообщила объединенная пресс-служба судов города. По информации РИА «Новости» , речь идет о порноактрисе Анастасии Гришман.

Санкт-Петербург Убийства Суд Преступления Отношения Блогеры
22 января 2024, 12:22
Таможенники в Домодедове изъяли у иностранца часы за восемь миллионов рублей
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В московском аэропорту Домодедово сотрудники таможни обнаружили у пассажира, прилетевшего из Дубая, незадекларированные швейцарские часы. Стоимость аксессуара марки Audemars Piguet превысила восемь миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ФТС России.

В ведомстве рассказали, что 37-летнего гражданина Австралии остановили в зеленом коридоре для таможенного контроля. Иностранец сам снял с руки часы и отдал инспекторам. По словам авиапассажира, он не знал, что дорогие изделия нужно декларировать.

Эксперты установили, что часы относятся к новой коллекции Royal Oak. Корпус аксессуара сделан из розового золота 750-й пробы, ремешок - из кожи крокодила, стекло - из сапфира. Черный циферблат украшен стрелками из розового золота с осажденным люминесцентным покрытием.

Гражданину Австралии грозит уголовная ответственность за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов. Мужчину могут отправить в колонию на семь лет со штрафом до миллиона рублей.

Таможенники в аэропорту Домодедово также нашли в рюкзаке гражданина Азербайджана брендовые ювелирные изделия без декларации. Их общая стоимость составила 10 миллионов рублей.

Таможня Контрабанда Москва

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