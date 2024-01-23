Полиция в Туве задержала отчима, который несколько лет насиловал падчерицу

Жительница села Ээрбек рассказала, что дочь неоднократно насиловал 34-летний отчим. Мужчина домогался девочки в 2017 году, но она не рассказывала об этом.

«В декабре 2022 года отчим надругался над падчерицей. Позже он еще несколько раз насиловал девочку, в том числе 19 января 2024 года», - отметила собеседница телеканала.

Полиция задержала подозреваемого. Выяснилось, что мужчина был ранее судим за сбыт и скупку краденого имущества. По сообщению телеканала, у пострадавшей девочки есть три сестры.

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