Полиция в Москве разоблачила мошенников, получавших кредиты на несуществующий бизнес

В Первоуральске состоялось судебное заседание, в ходе которого присяжные оправдали обвиняемого в убийстве 30-летней подруги. По словам свидетелей, мужчина специально толкнул ее под машину на трассе. Женщина умерла на месте, однако присяжные решили, что преступления не было. Сестра погибшей поделилась с «360» подробностями резонансного дела.

«Сестра поехала с ним в Екатеринбург по делам, там он употребил наркотики. На этой почве между ними начался конфликт. Сестра переживала, как они доедут до дома. В итоге ссора продолжилась уже по дороге. В какой-то момент он остановил машину, ругались на улице. Это видели двое свидетелей, которые ехали с ними», - отметила женщина.

По словам собеседницы «360», сожитель сестры специально толкнул ее на дорогу, и в этот момент женщину сбил внедорожник Volvo. Потом по ней проехались еще несколько автомобилей. Мужчина спокойно сел в машину, принял еще раз наркотик и после этого ему стало плохо.

После гибели женщины провели множество экспертиз, но следов алкогольного или наркотического опьянения не обнаружили. Обвиняемый, по словам сестры погибшей, выдумал легенду, что подруга якобы сама выбежала на дорогу, так как ему стало плохо.

«Спустя пять лет жена одного из пассажиров, который ехал тогда с сестрой и ее сожителем из Екатеринбурга, рассказала моей приятельнице, как все произошло на самом деле. Я сразу же обратилась в Следственный комитет, после этого началось расследование. Дело возбудили по статье „Умышленное убийство“, его посадили в СИЗО, потом отправили под домашний арест. После этого свидетели поменяли показания», - отметила собеседница «360».

Изначально мужчине предъявили обвинение в убийстве, однако потом статью изменили на более мягкую. После кассационной жалобы дело в 2023 году направили в суд. Сам обвиняемый настоял на суде присяжных. В итоге они оправдали подсудимого. Родственники погибшей не ожидали такого решения, которое стало для них ударом.