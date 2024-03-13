Полиция в Ленобласти накрыла крупную нарколабораторию

Читайте нас в:

У задержанных изъяли 19 килограммов неизвестного порошка, в том числе 6,5 килограмма мефедрона. Оказалось, что цех по производству наркотиков находился в поселке Глажево. В помещении нашли прекурсоры для создания запрещенных веществ и оборудование.

В числе подозреваемых была 27-летняя жительница Киришей. У нее дома хранилось почти 400 граммов синтетического гашиша, весы и упаковка для фасовки наркотиков.

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении задержанных по статье о покушении на производство и сбыт наркотических веществ в особо крупном размере.

Ранее в Ленобласти судимый мужчина разбил плантацию , на которой выращивал содержащие наркотические вещества растения.