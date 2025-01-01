Полиция установила имя пассажирки, которую заживо сжег мигрант в Нью-Йорке

Трагический случай произошел 22 декабря. Выяснилось, что 33-летний мигрант из Гватемалы Себастьян Сапета подошел к женщине, которая спала в метро. Мужчина поднес к ней зажигалку и поджег одежду. Потом он просто стоял и наблюдал, как его жертва сгорала заживо.

Патрульные полицейские обнаружили труп женщины по запаху дыма и потушили пламя. Медикам оставалось лишь констатировать смерть пострадавшей. Спустя несколько часов правоохранители задержали поджигателя , ему предъявили обвинение в убийстве и в поджоге.

Ранее в США застрелили четырехлетнего мальчика, который находился в автомобиле на парковке, сообщал RT.

Установлено, что в момент выстрела в машине сидели несколько детей, взрослых с ними не было. Позже у матери погибшего нашли пистолет.