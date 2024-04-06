06 апреля 2024, 17:24

Полиция проверят башкирских экзорцистов, которые поджигали людей

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Сотрудники МВД организовали проверку в отношении супругов из Башкирии, которые поджигали людей «для изгнания дьявола». Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Молодая жена называет себя «белой ведьмой» и «матерью огня». Она и ее муж за деньги проводят сеансы в городе Октябрьский в арендованном офисе. Стоимость услуги - 40 тысяч рублей.

Для проведения ритуала, якобы изгоняющего бесов, супруги обливают людей спиртом, поджигают их и ведут беседы. В прайс-листе у экзорцистов есть обучение своему «искусству». Цена достигает 160 тысяч рублей.

На пару пожаловались пользователи Сети, которые увидели в интернете жуткие видео с подожженными людьми.

Во Владимирской области полиция задержала троих подростков. Их заподозрили в похищении и поджоге сверстника.

Интернет Башкирия Полиция
06 апреля 2024, 13:36
Обвиняемого в нападении на мурманского губернатора арестовали
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Суд Кировска на два месяца арестовал обвиняемого в нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом сообщило РИА «Новости».

Вердикт огласили во время выездного заседания в больнице, где лежит злоумышленник, раненный при задержании.

«Избрать <…> меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 5 июня», - постановил судья Александр Тимченко.

Обвиняемого отвезли в ту же больницу, где оперировали Чибиса. Возле палаты дежурят охранники.

Во время судебного заседания задержанный утвердительно ответил на вопрос о том, готов ли он извиниться перед губернатором.

Покушение на Чибиса произошло вечером 4 апреля. Глава Мурманской области получил ранение ножом в живот. Его немедленно прооперировали и оставили в реанимации. Правоохранители задержали и допросили подозреваемого - 42-летнего жителя Апатитов. Он заявил, что не был знаком с главой региона, но испытывал к нему неприязнь.

Суд Аресты
06 апреля 2024, 12:37
Уголовное дело возбудили после прорыва дамбы в Орске
РИА «Новости»
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Уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности возбудили после прорыва дамбы в Орске. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России.

Уголовное дело Паводки Россия
06 апреля 2024, 12:12
Обвиняемый в покушении на Чибиса заявил, что готов извиниться
РИА «Новости»
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Житель Апатитов, подозреваемый в покушении на жизнь губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, выразил готовность извиниться перед раненым. Об этом сообщило РИА «Новости».

Задержанный отметил, что сожалеет о своем поступке и хочет принести ему извинения. Такое заявление фигурант уголовного дела сделал на выездном закрытом заседании суда в больнице. Подозреваемого при задержании ранили, поэтому он сейчас находится в госпитале.

Мужчине задали вопрос о том, готов ли он извиниться перед главой Мурманской области. Сначала подозреваемый, ответил «нет», но позже согласился и признался, что не услышал вопрос с первого раза.

«Да, да, да, конечно, сделаю», - подтвердил мужчина.

Чибис 4 апреля получил ножевое ранение в живот , губернатора прооперировали и поместили в реанимацию. В покушении на него подозревают 42-летнего жителя Апатитов.

На допросе задержанный признался , что напал на губернатора из-за личной неприязни.

Уголовное дело Суд Больницы Мурманская область
06 апреля 2024, 01:39
Обезображенное тело российского инженера с отрезанными ушами нашли в реке
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Неизвестные в Ростовской области перерезали горло и отрезали уши главному инженеру сельхозкооператива «Верхоломов». Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным журналистов, 41-летний руководитель и его 52-летний подчиненный выехали из хутора Верхоломов в сторону Волгодонска на двух машинах. После этого мужчины перестали выходить на связь, их родные обратились в правоохранительные органы.

Поздно вечером 4 апреля примерно в пяти километрах от хутора в реке Сал нашли машину начальника. В багажнике автомобиля находился труп владельца. Тело было обезображено - мужчине перерезали горло и отрезали оба уха.

В этой же реке нашли второй автомобиль, но внутри никого не обнаружили. Поиски рабочего продолжают. Следователи возбудили уголовное тело.

Еще одно зверское убийство случилось в октябре прошлого года. В заброшенном здании Барнаула нашли обезображенное тело женщины, которой отрезали грудь и вспороли живот.

Убийства Мужчины Машины Реки

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