Полиция проверят башкирских экзорцистов, которые поджигали людей

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Молодая жена называет себя «белой ведьмой» и «матерью огня». Она и ее муж за деньги проводят сеансы в городе Октябрьский в арендованном офисе. Стоимость услуги - 40 тысяч рублей.

Для проведения ритуала, якобы изгоняющего бесов, супруги обливают людей спиртом, поджигают их и ведут беседы. В прайс-листе у экзорцистов есть обучение своему «искусству». Цена достигает 160 тысяч рублей.

На пару пожаловались пользователи Сети, которые увидели в интернете жуткие видео с подожженными людьми.

Во Владимирской области полиция задержала троих подростков. Их заподозрили в похищении и поджоге сверстника.