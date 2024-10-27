Полиция проверит видео с живодером в Клину

«Мои коллеги проводят проверку по факту жестокого обращения с животным. <…> Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на задержание правонарушителя, действиям которого будет дана правовая оценка», - сказала она.

Волк уточнила, что полиция не получила заявлений по этому поводу. О произошедшем стало известно во время мониторинга Сети. В интернете появилось видео, на котором мужчина привязал к машине собаку и протащил ее по деревне Пустые Меленки.

Местные жители рассказали Telegram-каналу Shot , что 72-летний пенсионер застрелил пса соседа, привязал труп к машине и уехал в неизвестном направлении. По их словам, мужчина разделался с собакой после того, как она попала в поставленный им капкан.

Жителя Мытищ тоже обвинили в живодерстве. Соседи пожаловались, что он протащил по дороге двух привязанных к машине собак, а затем избил соседа.