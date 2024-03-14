14 марта 2024, 11:43

Полиция проверила семью избившего бабушку 11-летнего школьника под Красноярском

РИА «Новости»
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Школьник из Красноярского края снял издевательства над 90-летней бабушкой на камеру и выложил в интернет. Полиция проверила его семью. Ни члены семьи, ни сам ребенок не состояли на учете, сообщил источник «360».

Правоохранители узнали о побоях пожилой женщины из паблика в Telegram. Они выяснили, что все произошло в селе Большой Сереж Назаровского района. На видео мальчик издевался над бабушкой 1933 года рождения - выключал свет, обзывал и показывал неприличные жесты.

Семья жила в трехкомнатном благоустроенном доме и не состояла на профилактическом учете. Мать 1979 года рождения не выпивала и не привлекалась к ответственности, в том числе за ненадлежащее воспитание. Ребенок тоже не стоял на учете. С ними жили отчим 1975 года рождения, работавший трактористом, и бабушка.

Полицейские выяснили, что школьник снял видео на свой телефон и выложил в интернете в созданный им же канал. Избиение пожилой женщины он отрицал, сознался лишь в неуважительном отношении. Проверку организовали по статье 6.1.1 КоАП России «Побои».

В Саратовской области арестовали каннибала. Его разыскивали в течение 10 лет.

Дети Пенсионеры Полиция Избиения Красноярский край
14 марта 2024, 12:04
Оскандалившаяся владелица кофейни в Люберцах сбежала от уголовного дела за границу
РИА «Новости»
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Выгнавшая участника спецоперации владелица сети кофеен в Люберцах уехала из России и устроилась работать рядовым бариста. Она рассказала об этом в Telegram-канале «Твитанула на эмиграцию».

Девушка объявила 6 марта об отъезде заграницу. Она сообщила, что закрыла бизнес, кофейни Strong Coffee прекратили свое существование.

«Пишу этот пост не из России, потому что внезапно было принято решение уехать. <…> Дом свой люблю, но считаю, что лучше на расстоянии живая и здоровая, чем моя маман носит сухари в СИЗО», - сказала она.

Бывшая бизнесвумен поселилась в Тбилиси и устроилась на работу бариста. Она пожаловалась на предвзятое отношение к русским при аренде жилья и враждебные надписи на стенах, рассказала о трудностях при переводе денег и открытии счета.

На родине девушку оштрафовали на 45 тысяч рублей за дискредитацию армии. Она выгнала участника СВО из кофейни за нецензурную лексику и рассказала об этом в соцсетях. Следком возбудил уголовное дело , ей грозит до пяти лет тюрьмы.

Грузия Люберцы Скандалы Военные Бизнес
14 марта 2024, 11:12
Подозреваемых в попытке отравить гумпомощь для бойцов СВО отправили под стражу
РИА «Новости»
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Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу трех подозреваемых в попытке отравить гуманитарную помощь, предназначавшуюся бойцам СВО. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

На скамье подсудимых оказались трое мужчин, им вменяют участие в деятельности террористической организации. По версии следствия, с января по 16 февраля 2024 года один из подозреваемых вместе с неизвестным человеком проводил разведку в районе пункта сбора гуманитарной помощи для добровольческого подразделения «Эспаньола», участвующего в спецоперации, а также следил за автотранспортом, используемым для перевозки гуманитарного груза. Вероятно, фигурант действовал по указанию представителей «Русского добровольческого корпуса» *.

Предполагается, что 16 февраля подозреваемые купили GPS-трекер с функцией аудиозаписи. Устройство спрятали в тайнике на территории возле Храма Сретения Господня. В дальнейшем трекер планировали разместить на автотранспорте, на котором должны доставлять гумпомощь в место временной дислокации подразделения «Эспаньола» в Мариуполе.

«С 7 по 27 февраля 2024 года один из соучастников получил неустановленное ядовитое вещество в мешке весом около 20 килограммов», - указала пресс-служба.

Груз отвезли на хранение в поселок Янино-1 в Ленобласти. Ядовитое вещество собирались смешать с продуктами питания и отправить под видом гумпомощи участвующим в СВО добровольцам, чтобы совершить теракт.

Подозреваемых задержали 28 февраля. Двое из них дали показания и признали причастность к преступлению. Третий отказался давать показания, свою вину он отрицает. Суд отправил всех троих мужчин под стражу до 27 апреля 2024 года.

* «Русский добровольческий корпус» внесен в перечень террористических организаций, запрещенных на территории России.

Санкт-Петербург Суд Терроризм
14 марта 2024, 09:33
Школьник в Сибири избил свою 91-летнюю бабушку на камеру
РИА «Новости»
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В селе Большой Сереж Назаровского района мальчик избил свою бабушку, снял издевательства на видео и отправил друзьям. Они выложили ролик в интернет, делом заинтересовалась полиция. Началась проверка, сообщило ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Ролик опубликовали в одном из интернет-пабликов. Мальчик бил свою бабушку 1933 года рождения, выключал в комнате свет, ругался матом и показывал неприличные жесты. Пожилая женщина жаловалась, что над ней издевались и дочь, и внук. На ее лице остались ссадины. Полиция назвала поступок 11-летнего школьника недопустимым. Информацию об избиении зарегистрировали в дежурной части и начали проверку.

«В настоящее время полицейские работают с семьей, выясняют все обстоятельства произошедшего. Отметим, ранее подросток на учете в органах внутренних дел не состоял», - сообщила пресс-служба.

В хостеле на севере Москвы обнаружили тело пенсионера. Задержали его 49-летнего знакомого.

Дети Пенсионеры МВД РФ Школьники Избиения Красноярский край
14 марта 2024, 09:11
Учитель информатики в Пензе сознался в отправке дикпика в чат школьниц
Unsplash
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В Пензе возбудили уголовное дело о совращении малолетней и распространении порнографии. Учитель информатики сознался, что отправил фото своего полового органа в чат школьниц и имел с одной из учениц интимную близость, сообщил Telegram-канал Shot.

Преступление произошло летом 2023 года. Учитель информатики средней школы № 71 отдыхал на даче в садовом товариществе «Родник», наткнулся в интернете на Telegram-чат учащихся и отправил туда фото своих гениталий. Девочки пожаловались родителям, началось разбирательство.

После скандала стало известно о еще одном преступлении. Одна из выпускниц рассказала, что этот же педагог совратил ее в лаборантской. На тот момент девочке исполнилось 15 лет, она училась в восьмом классе.

Возбудили уголовное дело. Мужчина, по информации канала, сознался в совращении малолетней и распространении порнографии. Его отпустили домой под подписку о невыезде.

В США учительницу приговорили к пяти годам условно за связь с 16-летним школьником. Виктория Фаулер, преподававшая математику, признала вину.

Уголовное дело Школы Пенза Педофилы Учителя

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