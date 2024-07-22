Полиция поймала в Москве иностранца с 4,5 килограмма наркотиков

Она отметила, что правоохранители задержали иностранного гражданина, который имел при себе пакет с героином. Запрещенные вещества полиция также обнаружила в багажнике мужчины. Всего в свертках находилось порядка 4,5 килограмма героина.

Правоохранители обыскали территорию у автосервиса и обнаружили обрез ружья и патроны к нему. Также сотрудники полиции задержали 12 мигрантов, которые незаконно находились на территории России.

Ранее мужчину с крупной партией наркотиков задержали в Пензенской области. Местный житель имел при себе около 30 свертков из изоленты с запрещенными веществами. Полиция также изъяла у 39-летнего подозреваемого пластиковый контейнер с наркотиками. Против задержанного возбудили уголовное дело, он признал свою вину.