Полиция поймала удмуртского расхитителя церквей

В период с января по сентябрь 2024 года вор проникал в храм под видом прихожанина, беседовал со священниками и ставил свечи, а затем выносил попавшиеся на глаза ценности.

Злоумышленник похитил множество золотых украшений, Казанскую икону Божией Матери и ящик для пожертвований. Всего мужчина наворовал на сумму почти 600 тысяч рублей. Полиция выяснила, что краденое вор сбывал в ижевском ломбарде, а деньги спускал на свои нужды.

«При этом часть похищенных у задержанного все же была изъята. Устанавливается местонахождение иконы и ящика для пожертвований», - отметили в МВД.

Ранее злоумышленник проник в дом пенсионера под видом работника Санэпидемстанции и украл 400 тысяч рублей. Он вытащил деньги из шкатулки, которая была на полке в шкафу.