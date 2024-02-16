16 февраля 2024, 09:10

Полиция поймала студента уфимского колледжа, помогавшего мошенникам на Украине

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Помогавшего мошенникам с Украины 19-летнего студента уфимского колледжа задержала полиция. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

С Украины в Россию он переехал летом 2022 года. На родине у молодого человека остались знакомые, которые работают в колл-центре телефонных аферистов.

«Они обзванивают жителей нашей страны и выманивают у них деньги под разными предлогами. Учащийся решил приобщиться к нелегальному бизнесу», - пояснили в ведомстве.

В обязанности злоумышленника входил поиск людей, готовых за небольшой процент предоставить ему в пользование свои банковские счета - через них потом перечисляли похищенные мошенниками сбережения людей.

По данным МВД, студент вовлек в эту криминальную схему других учащихся и знакомых. Они получали деньги на свои карты и отправляли подозреваемому, а затем собранное уже отправляли сообщникам на Украине.

Против молодого человека возбудили дело. Суд отправил его под арест. Правоохранители также установили одного из его помощников. Это студент того же колледжа, осознававший, что помогает преступникам. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Башкирия Полиция
16 февраля 2024, 09:44
Появилось видео прибытия в Россию экстрадированного с Кипра мошенника
Пресс-служба Генпрокуратуры
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Кипр по требованию Генпрокуратуры экстрадировал в Россию Бориса Сосина, обвиняемого в мошенничестве с компенсациями за потерю имущества в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе главного надзорного ведомства.

Против Сосина ранее возбудили дело о мошенничестве при получении выплат. По данным следствия, он оказывал платные услуги в получении компенсации за потерю имущества из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В 2014 году обвиняемый вместе с соучастником изготовил фиктивные документы для женщины, чтобы обеспечить ей право на компенсацию за покупку жилого дома.

Подделку использовали для получения почти 2,5 миллиона рублей от департамента строительства и архитектуры Брянской области. При этом доверительнице Сосин и его сообщник передали 1,5 миллиона рублей, а оставшиеся деньги они оставили себе.

Запрос о выдаче Сосина российская сторона направила в октябре 2022 года после задержания его на территории Кипра.

Генпрокуратура РФ Кипр Россия
16 февраля 2024, 08:27
Дочь знаменитого актера потеряла почти два миллиона рублей из-за мошенников
РИА «Новости»
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Дочь известного актера Евгения Евстигнеева Мария Селянская стала жертвой мошенников, ее обманули почти на два миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, злоумышленники позвонили 55-летней артистке и представились работниками банка. После этого они начали пугать ее возможной пропажей денег со счетов и получили все необходимые сведения.

Всего мошенникам удалось получить от Селянской 1,6 миллиона рублей. Ее личными деньгами из этой суммы были 520 тысяч, остальные она взяла в кредит.

Артистка поняла, что ее обманули, и обратилась с заявлением в полицию, следователи завели уголовное дело.

Ранее в Москве аферисты обманули 75-летнюю местную жительницу на 11,4 миллиона рублей. По указанию телефонных мошенников она сняла деньги с банковских карт и отправила их на «безопасный счет».

Мошенничество Полиция Актеры
16 февраля 2024, 01:02
Бывший боец ЧВК «Вагнер» обокрал пенсионерку в Тюмени
Freepik
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В Тюмени бывший боец ЧВК «Вагнер» нашел на улице банковскую карту пенсионерки и потратил с нее все деньги. Об этом сообщило Ura.ru.

Мужчина был участником специальной военной операции, служил по контракту в ЧВК «Вагнер» и был награжден медалями «За отвагу» и «За взятие Бахмута».

«На выходе из магазина он нашел банковскую карту и, испытывая финансовые трудности, решил ей воспользоваться. На чужие средства были приобретены продукты, лекарства, сигареты и пиво», - сказано в материалах судебного дела.

Позже выяснилось, что карту потеряла пенсионерка. Оплату по ней производила сожительница подсудимого, который в это время стоял рядом. При этом женщина не знала, что расплачивается по чужой карте.

Мужчину приговорили к году лишения свободы условно и 10 месяцам испытательного срока, приняв во внимание имеющиеся у него награды, наличие малолетнего ребенка и трудности со здоровье. Он также извинился перед пенсионеркой и возместил причиненный ущерб.

Ранее арбитражный управляющий из Перми, укравший семь миллионов рублей, получил условный срок и штраф в 300 тысяч рублей.

Тюмень Суд Пенсионеры Преступления Кражи Деньги
15 февраля 2024, 19:03
Подозреваемого в диверсии на железной дороге под Орлом задержали
РИА «Новости»
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Правоохранительные органы в Орле задержали несовершеннолетнего по подозрению в совершении диверсии на железной дороге. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Следователи установили, что 8 февраля активно поддерживающий в социальных сетях ВСУ молодой человек организовал диверсию на железной дороге. Для преступления он в социальной сети привлек ранее незнакомого ему молодого человека 2007 года рождения.

Вместе они прибыли на перегон станций Орел - Стальной Конь и подожгли релейный шкаф. Следователи установили личности диверсантов и задержали их.

В отношении одного из них следствие намерено ходатайствовать о заключении под стражу, а против второго фигуранта выберут иной порядок привлечения к ответственности.

В Омской области 22-летний мужчина получил 16 лет колонии строгого режима за совершение диверсии на железной дороге неподалеку от станции Московка.

Преступления Дороги Россия Следственный комитет России

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