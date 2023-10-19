Полиция Петербурга установила первых потерпевших от действий «треш-блогеров»
Полиция Санкт-Петербурга установила первых двух пострадавших от действий группы подростков, которые нападали и избивали случайных прохожих. Молодые люди снимали свои «подвиги» на видео, а потом выкладывали ролики в Сеть, сообщили в Telegram-канале «МВД Медиа».
Правоохранители провели ряд мероприятий и установили имена первых двух пострадавших от нападения «треш-блогеров». Ими оказались 16-летний житель города Пушкина и 14-летний житель Московского района Санкт-Петербурга. Несовершеннолетних в разное время избили участники группы.
«В ближайшее время в установленном порядке с ними будут проведены необходимые процессуальные действия», - сообщили в МВД.
Полиция продолжит оперативное сопровождение возбужденного уголовного дела по статье «Хулиганство». Также сотрудники правоохранительных органов разыскивают скрывшегося 18-летнего администратора Telegram-канала, куда «блогеры» выкладывали видео.
Пятерых подозреваемых в нападении на случайных прохожих задержали днем ранее. Ими оказались четверо несовершеннолетних граждан ближнего зарубежья и один 18-летний петербуржец.