Полиция Петербурга установила первых потерпевших от действий «треш-блогеров»

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Правоохранители провели ряд мероприятий и установили имена первых двух пострадавших от нападения «треш-блогеров». Ими оказались 16-летний житель города Пушкина и 14-летний житель Московского района Санкт-Петербурга. Несовершеннолетних в разное время избили участники группы.

«В ближайшее время в установленном порядке с ними будут проведены необходимые процессуальные действия», - сообщили в МВД.

Полиция продолжит оперативное сопровождение возбужденного уголовного дела по статье «Хулиганство». Также сотрудники правоохранительных органов разыскивают скрывшегося 18-летнего администратора Telegram-канала, куда «блогеры» выкладывали видео.

Пятерых подозреваемых в нападении на случайных прохожих задержали днем ранее. Ими оказались четверо несовершеннолетних граждан ближнего зарубежья и один 18-летний петербуржец.