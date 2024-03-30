Полиция Петербурга раскрыла дело 2007 года об убийстве школьницы

В ведомстве напомнили, что тело ученицы шестого класса школы Кировского района нашли на площадке между рекой Красненькой и элеваторной площадкой 18 лет назад. В ходе проведенного расследования преступника тогда не нашли.

Оперативная группа вернулась к делу и установила возможную причастность к убийству осужденного за целую серию нападений.

По версии следствия, осенью 2006 года мужчина увидел школьницу на берегу канала. Он напал на нее со спины, а после изнасилования задушил ремнем от джинсов.

Пожизненный приговор обвиняемый получил за серию убийств и изнасилований, в том числе несовершеннолетних. Последние годы мужчина находился в колонии строгого режима Ямало-Ненецкого автономного округа. В рамках расследования криминалисты приезжали в пенитенциарное заведение и по итогам предъявили осужденному новое обвинение.

Для дальнейшего расследования осужденного этапировали в Санкт-Петербург, где разместили в СИЗО местного управления ФСИН.

По данным РИА «Новости» , речь идет о гражданине Украины Дмитрии Вороненко, на счету которого четыре убийства и пять изнасилований.

Его задержали в мае 2007 года по делу об убийстве 12-летней девочки, найденной в подвале дома на Большой Разночинной улице Петербурга.

На этой неделе Московский областной суд начал рассматривать уголовное дело 2016 года об убийстве женщины и ребенка в Дмитровском городском округе. Обвиняемым в процессе стал знакомый погибшей. По версии следствия, в ходе конфликта он застрелил женщину из травматического пистолета и расправился с ее семилетней дочерью.