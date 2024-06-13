Полиция отыскала стрелка с дороги у Оптиной пустыни

«В настоящее время мужчина - 31-летний житель города Сосенский задержан и доставлен в территориальный отдел полиции, у него изъято автоматическое оружие», - объявила она.

Калужские полицейские разыскали его по горячим следам. Уголовное дело возбудили по части второй статьи 162 УК России «Разбой, совершенный с применением оружия». Волк заявила, что мотивы стрелка установят следователи.

В момент преступления мужчина, по информации правительства Калужской области , находился в неадекватном состоянии. Он остановил машину на дороге из города Козельск в Оптину пустынь, выстрелил в воздух и землю. Отлетевший рикошетом фрагмент асфальта ранил женщину, нападавший скрылся. СМИ сообщали, что преступник хотел устроить ограбление.