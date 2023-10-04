Читайте нас в:

«Дело в том, что Адаму Кадырову 15 лет, то есть у него не наступил возраст уголовной ответственности: по закону за подобные преступления ответственны лица, достигшие 16 лет», - пояснили авторы статьи.

Baza также указала, что правоохранители начали проверку по избиению Журавеля в СИЗО Грозного еще 18 августа. В этот день в полиции зарегистрировали сообщение о полученных обвиняемым телесных повреждениях.

После публикации в СМИ в Следственный комитет пожаловался Иван Матвеев. В заявлении он не писал про сына Рамзана Кадырова, а просил привлечь к ответственности сотрудников СИЗО, пустивших посторонних к Журавелю.

В СК Матвееву ответили, что передали проверку в МВД. Мужчина пытался обжаловать это решение через прокуратуру.

После того, как Журавель пожаловался на Адама Кадырова , глава Чечни подтвердил, что его сын избил обвиняемого в сожжении Корана. Рамзан Кадыров также опубликовал видео с избиением арестованного и заявил, что гордится поступком сына. Комментируя эти кадры, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила, что какое бы преступление ни совершил человек, он должен отвечать за него по закону.