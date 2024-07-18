18 июля 2024, 14:03

Полиция назвала имя подозреваемого в убийстве участника СВО в Армавире

РИА «Новости»
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Полиция установила личность подозреваемого в убийстве участника спецоперации в Армавире, им оказался ранее судимый 29-летний местный житель. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

В воскресенье, 14 июля, подозреваемый поссорился возле местного караоке-бара с бывшим участником спецоперации и ударил его ножом. Пострадавшего не удалось спасти, он умер в больнице.

Сотрудники полиции, опросив свидетелей и изучив записи с камер наблюдения, установили личность злоумышленника. По месту проживания его не застали, мужчина там не появился, в результате его объявили в розыск.

МВД возбудило уголовное дело, однако позже передало его в Следственный комитет.

В марте боец ММА, убивший бывшего участника спецоперации, получил полтора года колонии , однако с этим приговором не согласилась вдова погибшего.

Убийства МВД РФ Полиция Следственный комитет России
18 июля 2024, 13:54
Высокопоставленного сотрудника «Русала» приговорили к восьми годам колонии
РИА «Новости»
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Бывшего высокопоставленного сотрудника объединенной компании «Русал» Алексея Тарасова приговорили к восьми годам колонии за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Также по этому делу приговор вынесли Александру Тищенко, который получил семь с половиной лет лишения свободы.

По данным «Коммерсанта» , сообщники намеренно завышали цены при поставках каустической соды, покупая сырье у подконтрольных им фирм. Тем самым они обогатились более чем на миллиард рублей.

Сам Тарасов вину не признал и утверждает, что работал на благо компании, стараясь найти сырье по минимальной цене. Адвокаты подсудимых уже пообещали обжаловать приговор.

Накануне в Москве по делу о мошенничестве и взятках арестовали бывшего главу столичного департамента культуры Александра Кибовского.

Мошенничество
18 июля 2024, 12:27
Подозреваемого в убийстве участника СВО объявили в розыск в Армавире
РИА «Новости»
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Проходивший реабилитацию после полученных ранений в Армавире участник специальной военной операции умер в больнице от ножевых ранений, которые получил в ходе нападения местного жителя. Следователи объявили подозреваемого в розыск. Об этом сообщила пресс-служба краснодарского главка СК.

По данным ведомства, конфликт между участником СВО и жителем Армавира произошел в ночь на воскресенье, 14 июля, около кафе на улице Ленина. Мужчина ударил бойца ножом и сбежал с места происшествия.

Раненого доставили в больницу, где он скончался, несмотря на все усилия врачей. Следователи завели уголовное дело об убийстве. Так как фигурант дела скрылся, то его объявили в розыск. Криминалисты приступили к расследованию преступления и сбору необходимых доказательств.

В начале июля краснодарские следователи передали в суд материалы дела о пьяном убийстве из ревности. По данным ведомства, житель станицы Ставропольская зарезал собутыльника, который предъявил ему претензии за флирт со своей женой.

Уголовное дело Убийства Военные Следственный комитет России Краснодарский край
18 июля 2024, 10:31
Экс-гендиректора Крымской железной дороги отправили в колонию на пять лет
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Бывший генеральный директор ФГУП «Крымская железная дорога» Геннадий Фролов получил пять лет колонии общего режима за должностные преступления. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.

С декабря 2020-го по июль 2021-го Фролов, занимая пост гендиректора ФГУП, распорядился выполнить строительно-монтажные работы на железнодорожных платформах КЖД за счет собственных средств предприятия без проектной документации.

«В результате незаконных действий Фролова платформы находятся в ограниченно работоспособном техническом состоянии и не соответствуют требованиям проектной и рабочей документации», - подчеркнули в УФСБ.

Кроме того, он неоднократно осуществлял личные поездки под видом командировок, используя для этого средства госпредприятия.

Фролова задержали в 2022 году по обвинению в превышении должностных полномочий, совершенном с причинением тяжких последствий, напомнили в ведомстве.

Экс-гендиректора КЖД признали виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий и растрате вверенного имущества с использованием служебного положения, подчеркнули в региональном ГСУ СК.

Верховный суд Республики Крым приговорил Фролова к пяти годам и двум месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также его обязали возместить причиненный предприятию ущерб на сумму более 115 миллионов рублей, отметили в УфСБ.

Накануне приговор суда вступил в законную силу

Суд ФСБ СК РФ
18 июля 2024, 03:27
Экс-замминистра обороны Иванов не стал сотрудничать со следствием
РИА «Новости»
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Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, который стал фигурантом дела о получении взятки в особо крупном размере, отказался от сделки со следствием. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Иванов отклонил сделку со следствием и отказался заключать досудебное соглашение о сотрудничестве», - отметили в сообщении.

Также Иванов свою вину в получении взятки не признает. Защита экс-замминистра не стала комментировать ситуацию, объяснив это подпиской о неразглашении тайны предварительного следствия.

Ранее экс-заместителю минобороны России Иванову продлили арест до 23 сентября. Решение огласил Басманный суд Москвы. Под стражей остался и предполагаемый подельник Иванова Сергея Бородина.

Правоохранители задержали бывшего замминистра 23 апреля по делу о получении взяток в особо крупном размере. Он курировал в Минобороны работу военно-строительного комплекса.

Суд Аресты Москва

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