31 января 2025, 12:26

Полиция Кургана раскрыла схему арестованных сестер-автоподставщиц

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Прославившиеся серией автоподстав сестры Елена и Марина Камшиловы ездили по дорогам Кургана очень долго, но уголовное дело против них завели только в конце 2024 года. Представитель областного главка МВД Дмитрий Свинов объяснил медлительность полиции сложностью сбора доказательств.

Он отметил, что сестры для провокации аварий использовали учебные автомобили. Они специально создавали затруднения на дорогах, чтобы потом вымогать деньги с невиновных водителей.

«Был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий которые позволили и выйти на возбуждение уголовного дела», - привело цитату Свинова Ura.ru.

Представитель МВД подчеркнул, что сестры действовали не одни, а вместе с сообщниками.

Сестер Камшиловых задержали в ноябре прошлого года. По решению суда их поместили в СИЗО. На минувшей неделе меру пресечения обвиняемым продлили до 19 марта.

Уголовное дело Курган МВД РФ ДТП Россия Водители
31 января 2025, 12:25
Появились кадры похищения школьницы в Тюменской области
Читайте нас в: Google Новости
Момент похищения 13-летней школьницы в селе Княжево Тюменской области попал на видео. Кадры в Telegram-канале опубликовал региональный Следственный комитет.

На видео можно заметить, как неизвестный мужчина берет ребенка под руку и сажает в автомобиль. Всего в машине находились два человека, информация о местонахождении школьницы отсутствует.

СК завел уголовное дело по факту безвестного исчезновения 13-летней девочки. Ведомство попросило сообщить любую информацию о ее местонахождении по телефону 8-904-491-43-25.

Мать похищенной в беседе с 360.ru отмечала, что преступление не было связано с традиционными обрядами вроде тех, которые проводят перед свадьбой. Женщина уточняла, что дочь общалась с молодым человеком другой национальности.

Telegram-канал Shot заявлял, что девочку могли похитить цыгане , желающие выдать ее замуж.

Тюмень Дети Школьники Следственный комитет России
31 января 2025, 11:36
Мать раскрыла детали похищения школьницы под Тюменью
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Похищение школьницы в селе Княжево Тюменской области не было связано с традиционным обрядом перед будущим бракосочетанием. Об этом 360.ru сообщила мама подростка.

«Телефон у нее на пароле, заблокирован. Нам ничего не говорила, с кем общалась. Перед похищением разговаривала по телефону, потом ее посадили в машину, на камерах видно», - добавила мама.

Женщина уже обратилась с заявлением по факту похищения в Следственный комитет.

Ранее в Приморском крае мужчина похитил ребенка , повздорившего с его дочерью.

По ее словам, автомобиль злоумышленников перед похищением подъехал прямо к воротам школы в селе.

«Телефон у дочери выключен с момента ее похищения, связи с ней нет. Мы все русские христианской веры, нет такого, чтобы похищали ребенка именно для свадьбы», - сказала женщина.

Ольга отметила, что дочка общалась с молодыми людьми, которые были другой национальности. Однако семью девочка в свои отношения не посвящала.

Тюмень Дети Школьники Следственный комитет России
31 января 2025, 09:58
Суд обязал Google защитить видео российского блогера Дубенской на YouTube
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Московский городской суд удовлетворил иск блогера Валерии Дубенской к Google о защите ее прав на контент на YouTube про кулинарию, урожай и прогулки. Об этом сообщило РИА «Новости».

По мнению Дубенской, ответчик, будучи посредником, создает условия для незаконного использования видео без согласия автора, и нарушает этим его права.

Представитель Google на заседании возразил против требований Дубенской. Он указал, что YouTube - это площадка для размещения контента, но платформа изначально не проверяет информацию, которую выкладывают пользователи, поэтому не несет ответственности за их действия.

Суд заявил, что использование видео без согласия автора - незаконно. Нарушитель несет за это ответственность. Таким образом, судья поддержал сторону заявительницы и запретил YouTube создавать технические условия, обеспечивающие размещение роликов Дубенской другими людьми.

Ранее стало известно, что требования российских телевизионных каналов к Google из-за блокировки YouTube-аккаунтов СМИ достигла 1,81 дуодециллиона рублей. Это долг, который накопился к 15 января.

Google Суд Видео Блогеры YouTube
31 января 2025, 09:25
Главреда региональной газеты задержали в Москве по подозрению в вымогательстве
Читайте нас в: Google Новости
Главного редактора рязанского онлайн-издания задержали в Москве по подозрению в вымогательстве. Информацию об этом подтвердили в редакции, опубликовал официальный комментарий задержанного Константина С. и его адвоката.

«Вымогательство не признаем, правовую позицию формулируем», - указали они.

По данным следствия, журналист и муниципальный депутат от партии «Яблоко» в прошлом году сговорился со своей коллегой для публикации подрывающих репутацию материалов об исполняющем обязанности генерального директора одной из коммерческих организаций.

«Сообщники главреда позже потребовали у предпринимателя 300 тысяч рублей и пообещали прекратить выпуск негативных статей», - указали в региональном СУ СК.

В Армавире ранее двух мужчин признали виновными в похищении бизнесмена , вымогательстве 12 миллионов рублей и разбое. Злоумышленники затолкали мужчину в машину, вывезли в лес, избили и потребовали деньги.

Главного редактора рязанского онлайн-издания задержали в Москве по подозрению в вымогательстве. Информацию об этом подтвердили в редакции , опубликовал официальный комментарий задержанного Константина С. и его адвоката.

Преступления Журналистика Следственный комитет России

Новости по теме