Полиция Кургана раскрыла схему арестованных сестер-автоподставщиц

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Он отметил, что сестры для провокации аварий использовали учебные автомобили. Они специально создавали затруднения на дорогах, чтобы потом вымогать деньги с невиновных водителей.

«Был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий которые позволили и выйти на возбуждение уголовного дела», - привело цитату Свинова Ura.ru.

Представитель МВД подчеркнул, что сестры действовали не одни, а вместе с сообщниками.

Сестер Камшиловых задержали в ноябре прошлого года. По решению суда их поместили в СИЗО. На минувшей неделе меру пресечения обвиняемым продлили до 19 марта.