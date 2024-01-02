Полиция Коми ликвидировала открывшего по ним стрельбу местного жителя

По информации ведомства, ЧП произошло 1 января в поселке Жешарт. В ходе ссоры с супругой мужчина нанес ей несколько ножевых ранений.

Женщине вместе с 12-летним сыном удалось скрыться в соседской квартире, после чего мужчина начал стрелять по ее укрытию, а также в сторону прибывших на месте полицейских и сотрудников скорой помощи.

В распоряжении «360» оказалось видео с пострадавшей машиной врачей. Пули пробили дверь и переднюю часть автомобиля.

В ходе перестрелки полицейские ликвидировали буяна.

Следователи завели уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений».

Ставшие свидетелями стрельбы соседи рассказали «360», что стрелок трудился в УФСИН пожарным, а ситуация стала для них шоком. Они подчеркнули, что спасения от буйного мужа пострадавшая женщина с ребенком искала у соседей.

В октябре житель Курской области убил мать, дочь и жену из-за отказа в интимной близости.