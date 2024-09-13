13 сентября 2024, 02:15

Полиция изъяла у главаря РДК в России пистолет и ружье

Unsplash
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Живя в России, один из предводителей «Русского добровольческого корпуса»* Денис Капустин** имел два вида стрелкового оружия. Полиция изъяла у него пистолет и охотничье ружье за нарушение правил хранения, сообщило РИА «Новости».

Будущий боевик владел травматическим пистолетом Streamer и охотничьим ружьем Mossberg 500a, но в августе 2021 года просрочил документы. Из-за нарушений правил хранения через год правоохранители изъяли оружие и передали в одну из дежурных частей отдела МВД России. Капустин** так и не предоставил пакет документов для того, чтобы продлить разрешения на оружие.

Возглавляемый им РДК* причастен к нападению на села Любечане и Сушаны Климовского района Брянской области. Самого Капустина** суд заочно приговорил в 2023 году к пожизненному заключению за терроризм и госизмену. Кроме оружия он лишился прав на квартиру в Москве , в которой жили отец и мачеха.

* «Русский добровольческий корпус», РДК - запрещенная в России террористическая организация.

** Денис Капустин внесен в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Терроризм МВД РФ Оружие Полиция Брянская область
13 сентября 2024, 01:54
Мужчина открыл стрельбу с балкона в сторону детского сада в Приморье
Freepik
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В Приморье полицейские задержали мужчину, выстрелившего с балкона в сторону детского сада, возбуждено уголовное дело. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, информация о стрельбе в поселке Новый поступила в дежурную часть ОМВД России по Надеждинскому району. На место происшествия прибыли сотрудники ППС и следственно-оперативная группа. Соседи стрелка рассказали, что он выстрелил в сторону детсада, когда находился на балконе.

«В момент задержания 44-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, был агрессивен и оказывал сопротивление полицейским», - отметила Волк.

Стрелок угрожал насилием полицейским, а потом еще и ударил одного из них. К неадеквату применили физическую силу и надели наручники.

Правоохранители изъяли гладкоствольное ружье, направив его на экспертизу. Следователь возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве, мужчину задержали. Кроме того, в следственные органы направили собранные материалы о применении насилия к представителю власти.

Ранее в Уфе двое злоумышленников ворвались в здание лицея № 6, но часть учеников успела эвакуироваться еще до прибытия полиции. Нарушителей задержали.

Задержания Уголовное дело Стрельба МВД РФ Приморье Детские сады Полиция
12 сентября 2024, 20:17
Предполагаемую подельницу главы Долгопрудного арестовали
РИА «Новости»
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Вторая фигурантка дела о мошенничестве с котельными в Талдоме почти два месяца проведет в изоляторе. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщила пресс-служба главного следственного управления СК по Московской области.

«По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой в мошенничестве избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 29.10.2024 года», - сообщили в ведомстве.

О задержании главы Долгопрудного Владислава Юдина и его знакомой стало известно 12 сентября. Следователь предъявил им обвинение по части четвертой статьи 159 УК России «Мошенничество», а чиновнику - еще и по части второй статьи 286 УК России «Превышение должностных полномочий».

По версии следствия, Юдин, будучи главой Талдома, передал городские котельные подконтрольной фирме, а затем распорядился погасить ее долги перед ресурсоснабжающими организациями. Правоохранители оценили ущерб городскому бюджету в 44 миллиона рублей.

Главу Долгопрудного , как и его предполагаемую сообщницу, тоже отправили в изолятор до 29 октября.

Суд Коррупция Мошенничество Аресты Долгопрудный Талдом
12 сентября 2024, 17:17
«Уверен в своей безнаказанности». Мотоциклист в Ростовской области ударил ребенка-инвалида
Телеканал «360»
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В Аксае Ростовской области мотоциклист ударил 10-летнего мальчика-инвалида за то, что тот притронулся к его мотоциклу. Подробности случившегося рассказала 360.ru организатор секции адаптивного хоккея, где занимается ребенок.

Она рассказала, что все произошло на ее глазах после тренировки. Мать повела ребенка в расположенное поблизости кафе. Он подошел к припаркованному мотоциклу и постучал по корпусу пальцами.

«Это стимовое (повторяющееся - прим. ред.) движение у аутистов. Они просто стучат по поверхности. Это болезнь его! У него не было в руках ни камня, ни гвоздя, как там сейчас пишут грязь в комментариях… Это видно на видео - у мальчика абсолютно пустые руки», - объяснила собеседница 360.ru.

Мать ребенка попросила его отойти от мотоцикла, и тот направился к ней, но подскочивший мотоциклист ударил мальчика по голове, ругаясь матом. А на возмущения ответил, что ему ничего не будет. Когда одна из очевидиц попыталась снять мужчину на камеру телефона, он напал на нее, чтобы отобрать гаджет. На самом мотоцикле не было номеров.

«Вот так вот человек себя повел. Полностью уверен в своей безнаказанности. Начали предавать это все огласке, потому что сейчас, к сожалению, мало других цивилизованных методов добиться быстрой реакции», - заявила женщина.

Ребенок, по ее словам, чувствует себя нормально. На мужчину написали два заявления в полицию, но пока найти его не удалось.

Ранее мужчина в Зеленограде избил на улице школьника , попросившего его не материться.

Дети Мотоциклы Инвалиды Избиения
12 сентября 2024, 15:50
Севастопольцу вынесли приговор за призывы к убийству русских
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В Севастополе местному жителю вынесли приговор за публикацию в Сети материалов с призывом к уничтожению русских. Его отправили в колонию на год, сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Крым.

Мужчину задержали в июне 2024 года по подозрению в призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

По данным следствия, 54-летний житель Севастополя в одном из мессенджеров размещал материалы, в которых активно призывал учинять над русскими расправу.

«Согласно заключению специалиста, выявленные текстовые сообщения с позиции лингвистической квалификации содержат призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности - русских», - указали в ФСБ.

Суд приговорил мужчину к одному году и одному месяцу лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее жителя Севастополя приговорили к 16 годам строгого режима за государственную измену. Мужчина передавал секретные данные украинским спецслужбам.

ФСБ Севастополь

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