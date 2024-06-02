Полиция Челябинска поймала банду наркоторговцев

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Росгвардия совместно с полицией задержала предполагаемого лидера ОПГ и 30 активных участников преступного сообщества. МВД установило причастность задержанных к более 60 попыткам сбыта запрещенных веществ, общая масса которых составила около 24 килограммов.

Ранее правоохранители задержали организаторов нарколаборатории в Ярославской области. Злоумышленники синтезировали запрещенные вещества в хозяйственной постройке в одном из сел. Полиция изъяла 158 килограммов наркотического порошка.