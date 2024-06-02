02 июня 2024, 15:21

Полиция Челябинска поймала банду наркоторговцев

РИА «Новости»
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Правоохранители пресекли в Челябинске деятельность преступной группировки, занимавшейся распространением наркотиков. Злоумышленники сбывали запрещенные вещества в Московском регионе, а также в Ленинградской, Свердловской, Тверской, Тульской и Челябинской областях. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Росгвардия совместно с полицией задержала предполагаемого лидера ОПГ и 30 активных участников преступного сообщества. МВД установило причастность задержанных к более 60 попыткам сбыта запрещенных веществ, общая масса которых составила около 24 килограммов.

Ранее правоохранители задержали организаторов нарколаборатории в Ярославской области. Злоумышленники синтезировали запрещенные вещества в хозяйственной постройке в одном из сел. Полиция изъяла 158 килограммов наркотического порошка.

Наркотики Челябинская область Росгвардия Челябинск Полиция
02 июня 2024, 13:23
Завершилось расследование против Гордона по делу о фейках и призывах к терроризму
РИА «Новости»
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Следственный комитет России завершил расследование дела против украинского журналиста Дмитрия Гордона*, обвиняемого в призывах к терроризму и распространении фейков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Для передачи в суд направлено уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона*», - заявили в СК.

По данным следователей, фигурант дела неоднократно распространял публичные призывы к терроризму и тиражировал заведомо ложные сведения о российских войсках.

Также Гордона* обвинили в разжигании вражды и ненависти и унижении достоинства людей по национальному признаку.

В январе 2024 года МВД России объявило украинского журналиста в розыск. Тогда же против него возбудили уголовное дело.

*Дмитрий Гордон признан в РФ иностранным агентом, внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Уголовное дело Суд Терроризм СК РФ Россия Дмитрий Гордон
01 июня 2024, 21:44
Суд арестовал 18 человек по делу о теракте в «Крокус Сити Холле»
РИА «Новости»
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По делу о теракте в «Крокус Сити Холле» арестовали 18 человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на постановление Басманного суда.

«В качестве обвиняемых привлечены 20 лиц, в отношении 18 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - отметили в суде.

В отношении двух человек избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Сегодня стало известно, что по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» признали потерпевшими более 1700 человек. Свыше 800 человек опросили в качестве свидетелей.

Российские страховые компании к настоящему моменту выплатили пострадавшим в результате нападения террористов более 21 миллиона рублей.

Уголовное дело Суд Теракт в «Крокусе»
31 мая 2024, 16:33
Россиянина осудили на 24 года за госизмену и убийство таксиста
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Россиянина осудили на 24 года за убийство таксиста и попытку перейти на украинскую сторону. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.

Приговор в отношении Александра Шевченко вынес Воронежский областной суд. Мужчина пытался вступить в состав украинской террористической организации, чтобы участвовать в боевых действиях против Вооруженных сил России.

«Имея при себе пистолет, для демонстрации приверженности украинской идеологии совершил убийство таксиста», - рассказали правоохранители.

Россиянина приговорили к 24 годам и четырем месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима. Его осудили по статье о госизмене.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали исполнительного директора ассоциации развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры «Пошли-поехали» Германа Мойжеса. Его также заподозрили в государственной измене.

Убийства Суд ФСБ Россия
31 мая 2024, 15:45
Суд арестовал обвиняемого в зверском убийстве работницы трапезной в Сергиевом Посаде
Пресс-служба Следственного комитета
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Мужчину, который признался в убийстве работницы трапезной храма в Сергиевом Посаде, заключили под стражу до 30 июля 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

Подозреваемый рассказал на допросе, что это он зарезал женщину в храме Петра и Павла, но не смог объяснить причину своего поступка. Следствие назначит задержанному психолого-психиатрическую экспертизу.

Убийство произошло утром 30 мая. Работницу трапезной 13 раз ударили ножом.

Источник 360.ru рассказал, что задержанный по подозрению в убийстве мужчина является уроженцем Харькова. Он отучился в техникуме медицинского оборудования и являлся кандидатом в мастера спорта по шахматам.

Убийства Суд Преступления Сергиев Посад

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