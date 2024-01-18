Полиция Белгорода задержала еще одного участника нападавшей на людей банды

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«В настоящее время 18-летний житель областного центра задержан оперативниками и находится в городском УМВД России», - уточнила Волк.

Официальный представитель МВД добавила, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее стало известно, что полиция Белгорода начала проверять сообщения о банде подростков, которые нападали на прохожих на улицах города , избивали и оскорбляли их. Видеоролики с нападениями распространились в интернете. По ним правоохранители установили личность нападавших.

Утром в среду, 17 января, стало известно, что полиция задержала пятерых участников банды , четверо из них - несовершеннолетние. Еще один взрослый находился в розыске.

Также сообщалась, что прокуратура проверит, законно ли получил российское гражданство один из подозреваемых - 17-летний уроженец Азербайджана.