Полиция Белгорода задержала еще одного участника нападавшей на людей банды
Полиция Белгорода задержала еще одного участника банды, которую подозревают в хулиганстве и нападении на жителей города. Им оказался совершеннолетний местный житель. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.
«В настоящее время 18-летний житель областного центра задержан оперативниками и находится в городском УМВД России», - уточнила Волк.
Официальный представитель МВД добавила, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Ранее стало известно, что полиция Белгорода начала проверять сообщения о банде подростков, которые нападали на прохожих на улицах города , избивали и оскорбляли их. Видеоролики с нападениями распространились в интернете. По ним правоохранители установили личность нападавших.
Утром в среду, 17 января, стало известно, что полиция задержала пятерых участников банды , четверо из них - несовершеннолетние. Еще один взрослый находился в розыске.
Также сообщалась, что прокуратура проверит, законно ли получил российское гражданство один из подозреваемых - 17-летний уроженец Азербайджана.