Полицейского убили во время перестрелки в Дагестане
Перестрелка произошла в селении Леваши в Дагестане. В результате погибли два человека, среди них один полицейский. Подозреваемые скрылись на нескольких машинах, сейчас их ищут, сообщила пресс-служба МВД по Республике Дагестан в Telegram-канале.
Стрельба произошла в среду, 27 сентября, примерно в 17:30.
«По предварительной информации, двое убиты, несколько человек ранены», - сообщили в ведомстве.
Там также отметили, что среди погибших начальник тыла Левашинского отдела полиции.
Участники перестрелки скрылись с места преступления на четырех автомобилях: серебристый Lexus 500, черная Lada Vesta, серебристая Toyota RAV4, черная Toyota 200.
По подозрению в совершении преступления разыскивается житель селения Леваши 1997 года рождения.
Ранее случайная прохожая получила ранение в результате уличной перестрелки в Махачкале. С ранением брюшной полости 35-летнюю пострадавшую доставили в больницу.
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