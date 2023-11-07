Полицейский пострадал от рук соседа в Дзержинском из-за просьбы сделать музыку потише

Конфликт из-за громкой музыки произошел между мужчинами 5 ноября в подъезде одного из домов на Лесной улице. Один из участников ссоры - сотрудник полиции - находился в нерабочее от службы время, уточнили в пресс-службе.

Полицейский сделал своему 36-летнему соседу замечание из-за того, что в его квартире громко играла музыка, но тот в ответ ранил правоохранителя ножом. Пострадавший обратился к врачам.

После этого информация о ЧП поступила в УМВД Люберецкое. Любителя громкой музыки задержали. Оказалось, что он уже имеет судимости. Против мужчины составили протокол о мелком хулиганстве.

Отец задержанного в комментарии «360» затруднился уточнить, бывали ли у сына подобные конфликты ранее. Он пояснил, что живет отдельно и деталей ссоры не знает.

«Я там не живу, не знаю, но на ровном месте конфликт не рождается. Сына еще не видел. [Думаю, что] обычный бытовой скандал. Вроде бы начиналось с музыки, но я там не присутствовал», - поделился собеседник «360».