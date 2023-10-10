Полицейский из Волоколамска стал фигурантом дела после смертельного ДТП

10 октября 2023, 16:11
РИА «Новости»
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Уголовное дело открыли в отношении сотрудника полиции в Волоколамске. Он сбил пешехода на дороге, пострадавший скончался. Информация об этом появилась в Telegram-канале ГСУ СК РФ по Московской области.

«В Волоколамске возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием сотрудника полиции, в результате которого погиб человек», - заявили в ведомстве.

По данным следствия, авария произошла утром 6 октября. Участковый ОМВД России по Волоколамскому городскому округу сел за руль в нетрезвом состоянии, сбил на пешехода и скрылся с места ДТП, указали в СК.

Пострадавший скончался от открытой черепно-мозговой травмы прямо на дороге. Водителя задержали и предъявили обвинение по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Следствие будет ходатайствовать о его аресте. Расследование продолжается.

ДТП Полиция Следственный комитет России
Хозяина нарколаборатории с тысячей литров прекурсоров задержали в Новгородской области
23 октября 2023, 10:17
Пресс-служба МВД
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В Новгородской области задержали организатора подпольной нарколаборатории, в которой производили мефедрон в особо крупном размере. Сотрудники УФМС России изъяли 30 килограмм наркотиков и тысячу литров прекурсоров, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального отделения службы.

«Из незаконного оборота изъято действовавшее оборудование, 30 килограмм готового наркотика, а также более тысячи литров прекурсоров для его производства», - указали в заявлении Следователи Новгородской области возбудили уголовное дело по статье о незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере.

Ранее петербургская полиция задержала 34-летнего жителя Северной столицы за распространение запрещенных веществ. Предположительно, он работал наркокурьером.

До этого в Новосибирске дело против банды из семи наркоторговцев передали в суд. Мужчины создали незаконный интернет-магазин. Они получали крупную партию запрещенных веществ, фасовали их и продавали с помощью закладок.

Наркотики Россия
Четырех человек расстреляли на даче в Якутии
23 октября 2023, 10:17
РИА «Новости»
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В городе Мирном возбудили уголовное дело об убийстве. Тела четырех человек нашли в дачном доме, сообщило Следственное управление СКР по Республике Саха (Якутия).

Поздно вечером в доме на дачном участке в Мирном нашли тела мужчин 1978 и 1981 годов рождения и женщин 1986 и 1987 годов рождения с огнестрельными ранениями. Первый отдел по расследованию особо важных дел возбудил уголовное дело по части второй статьи 105 УК России «Убийство двух или более лиц». Правоохранители установят их личность, мотивы и обстоятельства гибели. Прокуратура республики взяла расследование на контроль.

Убийство произошло на Плотинной улице, сообщил Telegram-канал Shot. Тела жертв лежали в разных частях дома - в коридоре, гостиной и спальне. Одной из женщин стреляли в спину, остальные получили пули в грудь и живот. Правоохранители нашли на месте преступления шесть гильз калибра 12 миллиметров.

В Приморье суд приговорил двух человек к 19 и 21 годам тюрьмы за убийство 2005 года. Женщина зарезала собутыльницу, а ее сожитель избавился от свидетелей.

Убийства Якутия Следственный комитет России
Российских летчиков в Армавире пытались отравить тортом — СМИ
23 октября 2023, 07:03
Unsplash
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В Краснодарском крае выпускникам Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны прислали торт и алкоголь с добавлением яда. Массовое отравление пыталось устроить Главное управление разведки Минобороны Украины, сообщил Telegram-канал Fighterbomber.

По его информации, 21 октября в училище отмечали 20-летнюю годовщину очередного выпуска. На банкет с 77 гостями привезли торт и ящик алкоголя. Один из офицеров решил выяснить адресанта, снял с камеры видеонаблюдения фото курьера и отправил вместе с другой информацией правоохранителям. Оказалось, в тот же день посыльный - уроженец Мелитополя - купил билет на самолет.

Мужчину задержали. Он сознался, что в торт и алкоголь подмешали яд. Его изготовили в Армавире по заказу ГУР. Участники встречи не успели попробовать гостинцы и остались живы.

В 30-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины случилось смертельное отравление пельменями. Умерли около 40 человек.

Военные Украина
Двух жителей Приморья посадили за жестокое убийство шестерых человек спустя 18 лет
23 октября 2023, 05:26
Freepik
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Двух жителей города Артема Приморского края осудили за убийство шестерых человек через 18 лет после случившегося. Об этом сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале.

В материале сказано, что преступление произошло летом 2005 года. Компания из нескольких человек распивала спиртные напитки. В какой-то момент одна из женщин на застолье ударила другую на почве ревности, а потом как минимум два раза пырнула потерпевшую ножом. Сожитель нападавшей решил помочь подруге скрыть факт преступления, поэтому убил с помощью топора и ножа других пятерых человек, находившихся в доме. Среди погибших оказались два несовершеннолетних.

После случившегося пара обнаружила, что первая жертва подала признаки жизни. Они перенесли женщину за двор и убили ее.

«Преступление оставалось не раскрытым на протяжении более 15 лет, установить преступников правоохранительным органам удалось в 2021 году, в результате не прекращающейся оперативно-розыскной работы», - сказано в материале.

В ведомстве отметили, что суд решил не освобождать участников преступления от наказания из-за давнего срока происшествия. В итоге мужчину приговорили к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима, а женщине присудили 19 лет тюрьмы общего режима.

Ранее жителя Ростова-на-Дону посадили на 11 лет за жестокую расправу над матерью четверых детей. По данным следствия, подсудимый поссорился с жертвой, привел ее в гараж, нанес несколько ножевых ранений, а потом зарубил топором.

Убийства Приморье

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