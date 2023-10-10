Полицейский из Волоколамска стал фигурантом дела после смертельного ДТП

Читайте нас в:

«В Волоколамске возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием сотрудника полиции, в результате которого погиб человек», - заявили в ведомстве.

По данным следствия, авария произошла утром 6 октября. Участковый ОМВД России по Волоколамскому городскому округу сел за руль в нетрезвом состоянии, сбил на пешехода и скрылся с места ДТП, указали в СК.

Пострадавший скончался от открытой черепно-мозговой травмы прямо на дороге. Водителя задержали и предъявили обвинение по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Следствие будет ходатайствовать о его аресте. Расследование продолжается.