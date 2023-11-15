15 ноября 2023, 15:28

Полицейские задержали троих стрелков в Пушкино

Соцсети
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Подмосковные полицейские задержали троих молодых людей, устроивших стрельбу в Пушкино. Об этом рассказала начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«Ими оказались трое мужчин в возрасте от 21 года до 23 лет», - сказала она.

Сообщение о нарушении общественного порядка поступило в дежурную часть 10 ноября. Возле дома на Ярославском шоссе неизвестные несколько раз выстрелили в воздух. Обошлось без жертв и пострадавших. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее стрельбу в Пушкино устроили жених и невеста во время празднования свадьбы. Прибывшие на место происшествия полицейские изъяли у молодоженов два пистолета с охолощенным стволом.

Стрельба Полиция Пушкино
15 ноября 2023, 15:33
Обвиняемого в покушении на Царева оставили под стражей
РИА «Новости»
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Крымский суд постановил продлить арест обвиняемого в покушении на экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба суда.

Мужчину обвиняют по нескольким статьям, в том числе в незаконном приобретении и передаче взрывчатых веществ и оружия, а также в посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля.

«Верховный суд республики Крым оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу», - отметили в пресс-службе.

Покушение на экс-депутата Царева произошло в Ялте в ночь на 27 октября. Неизвестный выстрелил в него и скрылся. По информации ФСБ, подозреваемый по заданию украинской разведки мог планировать убийство.

Ранее суд Симферополя арестовал подозреваемого жителя Ялты на два месяца. Мужчина признался, что следил за экс-депутатом Рады и сотрудничал с СБУ, а также оборудовал схрон с оружием. При обыске у 46-летнего жителя Ялты нашли самодельное взрывное устройство.

Суд Преступления Крым
15 ноября 2023, 14:37
Московские полицейские перевезли труп в другой район, чтобы не расследовать дело — СМИ
РИА «Новости»
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Два московских полицейских переместили труп мужчины в соседний район, чтобы с ним разобрались их коллеги. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Согласно информации издания, младший и старший сержанты приехали на Бибиревскую улицу вечером 11 ноября после сообщений местных жителей о лежащем без сознания человеке.

Они осмотрели тело 39-летнего мужчины, поместили в служебное авто и отвезли в соседний район Бибирево. Полицейские оставили труп лежать рядом с гаражами на Юрловском проезде, а в рапортах указали, что мужчина ушел до приезда сотрудников, уточнили авторы статьи.

Нашедшие тело сотрудники отдела района Алтуфьево вычислили его путь по камерам видеонаблюдения. Началось расследование - есть вероятность, что мужчина в момент его доставки в гаражи все еще был жив.

Омоновец в Москве избил коллегу из-за проверки его работы.

Полиция Москва 2023
15 ноября 2023, 13:45
Напавшему на контролера безбилетнику вынесли обвинительный приговор в Москве
РИА «Новости»
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Безбилетника, напавшего на контролера одного из московских автобусов, суд признал виновным и вынес обвинительный приговор. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.

Инцидент произошел 7 сентября в автобусе, когда контролер проверял наличие билета у пассажиров. Один из них не предъявил документ оплаты проезда. Сотрудница начала составлять протокол о правонарушении, но молодой человек сбил ее с ног и несколько раз ударил по спине.

Обвиняемый должен будет выплатить компенсацию за причиненный моральный ущерб. Нападение на контролера могло повлечь за собой наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

Правоохранители задержали трех обвиняемых в похищении москвича и вымогательстве. Угрожая физическим насилием, они требовали выкуп за его освобождение.

Драки Москва 2023
15 ноября 2023, 13:07
Подозреваемых в похищении жителя Москвы и вымогательстве задержали
РИА «Новости»
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Правоохранители задержали трех обвиняемых в похищении москвича и вымогательстве. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Москвы.

По версии следствия, 13 ноября 2023 года обвиняемые находились в квартире на улице Удальцова в Москве, где они применили насилие к потерпевшему и потребовали у него пять миллионов рублей. Затем подозреваемые посадили мужчину в автомобиль и отправились в сторону Пензы. Угрожая физическим насилием, они требовали выкуп за его освобождение.

Однако злоумышленников удалось задержать на трассе в Пензенской области. Их задержали, начались следственные действия. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать о заключении мужчин под стражу.

Двое мужчин ограбили прохожего на Пресненской набережной. Злоумышленники избили его до потери сознания и украли ценные вещи.

Преступления Следственный комитет России Москва 2023

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