Полицейские задержали троих стрелков в Пушкино

«Ими оказались трое мужчин в возрасте от 21 года до 23 лет», - сказала она.

Сообщение о нарушении общественного порядка поступило в дежурную часть 10 ноября. Возле дома на Ярославском шоссе неизвестные несколько раз выстрелили в воздух. Обошлось без жертв и пострадавших. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее стрельбу в Пушкино устроили жених и невеста во время празднования свадьбы. Прибывшие на место происшествия полицейские изъяли у молодоженов два пистолета с охолощенным стволом.