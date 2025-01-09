09 января 2025, 16:00

Полицейские задержали подозреваемого за жестоком убийстве девушки в Солнечногорске

РИА «Новости»
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Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве бывшей возлюбленной в Солнечногорске. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД.

По данным следствия, в ночь на 8 января мужчина приехал к дому бывшей сожительницы в Алабушеве и увидел ее с другим. Он решил расправиться с обоими и купил бензин, после чего облил дверь и поджег.

Женщина не смогла выбраться из горящего дома и погибла. Ее новому мужчине и их соседу удалось спастись. Поэтому поджигателя обвинили еще и по статье о покушении на убийство.

Задержанный признал вину. По данным областной прокуратуры , скоро его должны взять под стражу. Надзорное ведомство взяло расследование под контроль.

В декабре жительница Пермского края сожгла дом возлюбленного , приревновав его к общей знакомой. Хозяин дома смог сам потушить возгорание, но женщине все равно грозит тюремный срок.

Уголовное дело Убийства Пожары Солнечногорск Женщины Мужчины Полиция
09 января 2025, 16:37
Полицейские нашли в Москве сеть притонов, замаскированных под массажные салоны
Пресс-служба МВД
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Московская полиция выявила сеть притонов для занятия проституцией, которые были замаскированы под массажные салоны. Об этом сообщили в МВД.

Оперативники при силовой поддержке столичных сотрудников МВД и СОБР Росгвардии Москвы задержали семерых участников противоправной деятельности и ее возможного организатора.

Позже полицейским удалось ликвидировать колл-центр в Иванове, который занимался координацией работы притонов, поддержкой сайта и подбором персонала.

Было заведено уголовное дело по статье об организации занятия проституцией. Подозреваемым предъявили обвинения. На время расследования они будут находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее заявил, что легализация проституции в России недопустима, а ее сторонники являются «адвокатами дьявола».

Росгвардия Полиция Москва
09 января 2025, 12:28
В Турции подстрелили мужчину из-за отказа подсказать дорогу
Global Look Press
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Житель турецкого города Бурса получил пулевое ранение после того, как не смог подсказать прохожему дорогу. Об этом сообщила газета Sabah.

«53-летний житель Бурсы Э. О. стоял возле кафе, когда к нему подошел неизвестный и спросил, как дойти до определенного дома», - уточнили журналисты.

Мужчина ответил, что не знает дорогу, после чего собеседник возмутился и выстрелил ему в ногу.

Сотрудники заведения, возле которого произошел инцидент, оказали пострадавшему первую помощь. Позже раненого доставили в больницу. Нападавшего сейчас ищет полиция.

Пожилой мужчина ранее открыл стрельбу около станции «Проспект Большевиков» в Санкт-Петербурге. Он не поделил беляш с другим прохожим и выстрелил несколько раз из травматического пистолета. Одна из пуль попала в лицо пенсионеру, после чего его госпитализировали.

Турция Стрельба Преступления Полиция
09 января 2025, 10:56
Подозреваемый в убийстве четырех детей под Тверью умер в больнице
Пресс-служба МВД
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Житель Тверской области, которого подозревали в убийстве своих четырех детей в частном доме СНТ «Межурка», скончался в больнице. Об этом сообщило РИА «Новости».

Источник издания уточнил, что фигурант уголовного дела умер более недели назад.

По версии следствия, подозреваемый зарезал четверых детей, а затем пытался покончить с собой. Мужчине предъявили обвинение по статье «Убийство» , суд отправил его под стражу.

Подозреваемый был выходцем из Таджикистана с российским гражданством. Его жена рассказала, что она слышала шум в доме , но не могла выйти из комнаты, потому что ее заперли.

Всего в семье было шесть детей. Когда старший ребенок выпустил мать из комнаты, она увидела своего раненого мужа и старалась остановить у него кровотечение.

Преступления Массовое убийство детей под Тверью
09 января 2025, 08:58
Якутский клуб оштрафовали за выступление трансгендеров
РИА «Новости»
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Китайский клуб в Якутске, где на новогодней вечеринке выступали трансгендерные* артисты, оштрафовали на 250 тысяч рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Якутии.

«Установлено, что 2 января в одном ночном клубе Якутска было организовано шоу, во время которого были допущены нарушения общественного порядка в виде нахождения граждан в голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений», - отметили в суде.

Полицейские составили протокол об административном правонарушении. Представители ООО «Джинлун» вину признали частично.

Однако факт совершения административного правонарушения подтверждают рапорты правоохранителей, протоколы, слова очевидцев, фототаблицы и другие материалы дела. Постановление суда еще не вступило в законную силу.

Административная комиссия Якутска обратилась в полицию с просьбой проверить деятельность китайского клуба Number One , в котором проходили вечеринки с участие трансперсон*, приглашенных из Таиланда. В мэрии Якутска считают, что деятельность заведения пропагандирует нетрадиционную сексуальную ориентацию* и смену пола*.

Ранее писательница Джоан Роулинг обвинила соцсети в пропаганде трансгендерности* среди детей. Кроме того, она обратила внимание, что школы Великобритании без согласия родителей продвигают идеи трансгендерной* идентичности учеников.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.

Якутия Суд Артисты

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