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Конфликт между прохожим и жителем Подмосковья произошел во дворе микрорайона Восточный из-за собаки. Маленький пес облаял незнакомца, а тот схватился за нож.

Сначала мужчина начал выяснять отношения с хозяйкой питомца, а потом подрался с супругом женщины. Он несколько раз пырнул его ножом, отметило издание.

«Нанес мужчине множественные ножевые в грудь, живот и по рукам. Через час после нападения он скончался в реанимации», - уточнили журналисты.

На кадрах с моментом нападения , которые оказались у «360», видно, что пострадавший пытался перевязать раны собственной футболкой, пока женщина и сосед вызывали скорую. Раненый лег на лавку, рядом с ним была супруга.

Ранее тюменец зарезал знакомого и сам сдался полиции. Мужчина рассказал, что выпивал в компании супруги и гостя. В какой-то момент хозяину дома показалось, что приятель слишком интересуется его женой, из ревности он набросился на оппонента.