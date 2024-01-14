Полицейские задержали одного из блогеров-прыгунов по вагонам московского метро

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«Видео с грубыми нарушениями общественного порядка были выявлены в Сети», - написала она.

Группа молодых людей снимала «экстремальные» видео в московском метро. Задержанный молодой человек бегал по крыше вагона поезда, выкрутил лампочки из люстры, ударил ногой по кабине машиниста приближающегося поезда.

Волк опубликовала видео, где задержанный рассказывает обо всех выходках, а в конце заявляет, что раскаивается в содеянном. В столицу молодой человек приехал 22 декабря, чтобы снимать «развлекательные» видео.

«В настоящее время остальные участники установлены, полицейскими принимаются меры к их задержанию», - сообщила Волк.

Ранее москвич из-за плохого настроения разнес турникет на станции метро «Яхромская». Правоохранители благодаря записям с камер видеонаблюдения задержали 28-летнего ранее судимого мужчину.