14 января 2024, 15:54

Полицейские задержали одного из блогеров-прыгунов по вагонам московского метро

Пресс-служба МВД
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Московские полицейские задержали одного из нарушителей требований транспортной безопасности в столичном метрополитене. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Видео с грубыми нарушениями общественного порядка были выявлены в Сети», - написала она.

Группа молодых людей снимала «экстремальные» видео в московском метро. Задержанный молодой человек бегал по крыше вагона поезда, выкрутил лампочки из люстры, ударил ногой по кабине машиниста приближающегося поезда.

Волк опубликовала видео, где задержанный рассказывает обо всех выходках, а в конце заявляет, что раскаивается в содеянном. В столицу молодой человек приехал 22 декабря, чтобы снимать «развлекательные» видео.

«В настоящее время остальные участники установлены, полицейскими принимаются меры к их задержанию», - сообщила Волк.

Ранее москвич из-за плохого настроения разнес турникет на станции метро «Яхромская». Правоохранители благодаря записям с камер видеонаблюдения задержали 28-летнего ранее судимого мужчину.

Задержания Видео Россия Мужчины Поезда Метро Полиция
14 января 2024, 15:22
Дело о злоупотреблении полномочиями возбудили после пожара на складе Wildberries
РИА «Новости»
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По факту пожара на складе Wildberries в петербургском поселке Шушары возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочий. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По версии следствия, пожар с обрушением здания произошел в результате злоупотребления полномочиями «неустановленными лицами, выполняющими управленческие функции» в сфере пожарной безопасности на складе. Сотрудники СК осматривают место происшествия и выясняют все обстоятельства возгорания.

Максимальная санкция за злоупотребление полномочиями (часть 1 статьи 201 УК РФ) - лишение свободы на четыре года.

Склад Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся 13 января. Площадь распространения огня достигла 70 тысяч квадратных метров. Справиться с открытым горением удалось только днем 14 января. Никто не пострадал, при этом ущерб от пожара составил около 10 миллиардов рублей. Wildberries планирует в ближайшее время открыть новый сортировочный центр в городе.

Санкт-Петербург Уголовное дело Пожары СК РФ Следственный комитет России
14 января 2024, 14:27
СК возбудил дело из-за смерти двухлетнего мальчика в Новой Москве
РИА «Новости»
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Следователи возбудили уголовное дело после гибели двухлетнего мальчика в Новой Москве по статье о причинении смерти по неосторожности. Ребенка без признаков жизни нашла его мать утром 14 января, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что правоохранители работают на месте происшествия, устанавливают все обстоятельства ЧП. Следов насильственной смерти на теле мальчика не обнаружили.

Следователи приступили к допросу родителей и очевидцев, а также назначили проведение судмедэкспертизы.

По словам 35-летней жительницы ТиНАО, в воскресенье утром она оставила в квартире ненадолго четверых своих детей , которым от одного до шести лет. Когда женщина вернулась домой, увидела в ванной маленького сына, который не подавал признаков жизни. Столичная прокуратура взяла под контроль расследование произошедшего.

Уголовное дело Дети Следственный комитет России ТиНАО Москва
14 января 2024, 13:46
Двухлетний ребенок погиб в ванной в Новой Москве
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В Новой Москве приступили к расследованию гибели двухлетнего мальчика. Его обнаружили мертвым в ванной комнате в доме на улице Генерала Донского 14 января, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Местная 35-летняя жительница рассказала полицейским, что в воскресенье утром оставила в квартире ненадолго четверых детей в возрасте от одного до шести лет. Вернувшись домой, она увидела в ванной двухлетнего сына, который не подавал признаков жизни.

Другие подробности уточняются. Точную причину смерти мальчика установят после проведенной судмедэкспертизы.

Под контролем прокуратуры следователи выясняют все причины и обстоятельства случившегося.

В Казани также расследуют смерть двухлетней девочки. Она скончалась в детском саду, потеряв сознание во время игры. Возбуждено уголовное дело.

Дети Москва
14 января 2024, 01:19
Организатора незаконной миграции арестовали в Санкт-Петербурге
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге суд заключил под стражу организатора схемы незаконной миграции, который легализовал более девяти тысяч человек. Также суд арестовал участника преступной группировки — сотрудника полиции. Об этом в Telegram-канале сообщило следственное управление СК по Ленинградской области.

В преступной группировке было пять человек, двое из которых являются действующими сотрудниками правоохранительных органов. К преступной схеме причастны двое участковых уполномоченных.

С января 2020 года по декабрь 2023 года обвиняемые легализовали более девяти тысяч человек. Организатору предъявили обвинение по статьям «Организация незаконной миграции» и «Дача взятки», полицейского обвинили в «Организации незаконной миграции с использованием служебного положения» и «Получении взятки».

В Петербурге начались обыски в полиции по делу о легализации мигрантов. Злоумышленники за деньги выдавали иностранцам липовые документы, что те якобы законно находятся на территории России.

В Санкт-Петербурге суд заключил под стражу организатора схемы незаконной миграции, который легализовал более девяти тысяч человек. Также суд арестовал участника преступной группировки - сотрудника полиции. Об этом в Telegram-канале сообщило следственное управление СК по Ленинградской области.

Санкт-Петербург Суд Ленинградская область Мигранты Россия Полиция

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