Полицейские установили всех причастных к смертельной перестрелке в Дагестане

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«Сотрудниками управления уголовного розыска МВД по Республике Дагестан совместно с коллегами из ОМВД России по Левашинскому району все разыскиваемые ранее лица, причастные к перестрелке, произошедшей накануне вечером в селении Леваши, <…> установлены», - указали в ведомстве.

Основным подозреваемым стал 35-летний житель Левашей. Его и других предполагаемых участников перестрелки передали следственному управлению СК России по Дагестану.

По данным МВД по республике, между двумя жителями селения 26 сентября случился конфликт. Вечером следующего дня они устроили разборки на пустыре с участием родственников. Всего в потасовке принимали участие более 25 человек.

Урегулировать ситуацию приехал начальник отдела тылового обеспечения левашинского отдела полиции, но получил смертельную рану. При перестрелке погиб еще один человек, трое попали в реанимацию.

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