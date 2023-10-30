Полицейские пострадали при беспорядках в Махачкале
Медицинская помощь после беспорядков в Махачкале потребовалась как гражданским, так и полицейским. Пострадали более 20 человек, сообщил в своем Telegram-канале Минздрав Дагестана.
«Врачи делают все возможное для сохранения их здоровья», - сообщили в министерстве.
В республиканские стационары отправили 10 человек, в том числе полицейских. Двое пациентов - в крайне тяжелом состоянии. Среди госпитализированных, по информации Минздрава Дагестана, есть люди в тяжелом и состоянии средней степени тяжести. Остальные получили легкие травмы. Более 10 человек оказали медпомощь амбулаторно.
Жители Махачкалы 29 октября штурмовали аэропорт, в который летел самолет из Тель-Авива. Мужчины с флагами Палестины снесли забор и перекрыли взлетно-посадочную полосу. Власти осудили беспорядки и призвали правоохранительные органы разобраться в происходящем. Росавиация объявила, что до 6 ноября аэропорт приостановит прием воздушных судов.