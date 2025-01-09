Полицейские нашли в Москве сеть притонов, замаскированных под массажные салоны
Московская полиция выявила сеть притонов для занятия проституцией, которые были замаскированы под массажные салоны. Об этом сообщили в МВД.
Оперативники при силовой поддержке столичных сотрудников МВД и СОБР Росгвардии Москвы задержали семерых участников противоправной деятельности и ее возможного организатора.
Позже полицейским удалось ликвидировать колл-центр в Иванове, который занимался координацией работы притонов, поддержкой сайта и подбором персонала.
Было заведено уголовное дело по статье об организации занятия проституцией. Подозреваемым предъявили обвинения. На время расследования они будут находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее заявил, что легализация проституции в России недопустима, а ее сторонники являются «адвокатами дьявола».