Полицейские нашли на шее убитой 8-летней девочки в Ростовской области пакет

Подозреваемого в убийстве установили благодаря его электронной сигарете, найденной недалеко от места происшествия. Когда у мужчины спросили о школьнице, тот уходил от ответа, рассказала журналистам местная жительница.

«Он начал путаться в своих показаниях, что сначала „я оставил девочку; я ее довез“. Непонятно было, зачем чужую девочку ты взял, куда-то повез. Ты незнакомый человек. Ребенок просто пошел за конфетами, но не вернулся домой. Для чего? <…> Потом он сказал, что передал кому-то это девочку», - заявила женщина.

По ее словам, люди быстро поняли, что человек врет. Жители станицы Ольгинская, где произошло преступление, собрались и начали искать ребенка.

Другой местный житель рассказал, что у подозреваемого не получилось ответить на вопросы о школьнице. Он молчал, когда его спросили, зачем он увез ребенка.

Об убийстве под Ростовом-на-Дону стало известно вечером 17 мая. Полицейские уже задержали вероятного виновника. По версии следователей, девочка пропала, когда ушла в магазин. Водитель эвакуатора посадил ее в машину. Потом в лесополосе нашли труп ребенка.