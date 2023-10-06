Полицейские накрыли наркопритон на севере Москвы

Читайте нас в:

«Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по САО ГУ МВД России по Москве ликвидировали притон для потребления наркотических средств», - уточнили в ведомстве.

По данным полиции, в квартире жилого дома, расположенного на Коровинском шоссе, полицейские задержали 33-летнего ранее судимого мужчину. Предположительно, он периодически пускал в свое жилье знакомых, чтобы те употребляли запрещенные вещества.

Во время обыска правоохранители нашли множество атрибутов, подтверждающих употребление в квартире наркотиков. В частности, в комнатах валялись шприцы и стеклянные трубки с остатками курительной смеси.

Сотрудники полиции также задержали трех человек, которые приходили в квартиру употреблять наркотики. Медицинское освидетельствование показало, что задержанные были под воздействием запрещенных веществ. Против них составили протоколы об административных правонарушениях.

Кроме того, против хозяина квартиры возбудили уголовное дело об организации либо содержании притонов. Ему грозит до четырех лет заключения.

Ранее уроженца Краснодара, пытавшегося выдать марихуану за чайный гриб, задержали в центре Москвы. Предположительно, он находился в состоянии наркотического опьянения.