Полицейские на Кубани задержали мужчину, подарившего подростку боевую гранату

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ЧП произошло в станице Октябрьской Крыловского района. Мужчина познакомился в магазине с 17-летним подростком и подарил ему гранату. Оказалось, что это боевая ручная граната Ф-1.

«Полицейские, по горячим следам задержали 26-летнего мужчину, который работает сварщиком на одном из местных предприятий. Он признался, что приобрел гранату в качестве сувенира в соседнем регионе», - сказано в сообщении ведомства.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт… взрывных устройств». Фигуранту грозит до 11 лет лишения свободы.

Несколько дней назад у входа в парк на улице Народного ополчения в Москве обнаружили предмет, похожий на гранату. Боеприпас нашли у автомобиля у входа в лесопарковую зону.