Покушение на руководителя воинской части предотвратили на Кубани

По информации Telegram-канала, 33-летний мужчина находился в Тимашевске, когда получил указание от представителей спецслужб Украины. Ему выдали координаты тайника в Белгородской области, где находились элементы для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ).

Подозреваемый забрал из тайника около полутора килограммов гексогена и запчасти для создания СВУ. По заданию украинских спецслужб мужчина должен был организовать покушение на руководителя одной из местных воинских частей. Полиция задержала подозреваемого, против него возбудили ряд уголовных дел, в том числе по статье «Попытка теракта», сообщила Baza.

Предмет, напоминающий самодельное взрывное устройство, нашли 1 ноября у военкомата на юго-западе Москвы. Его обнаружил полицейский при обходе комиссариата.