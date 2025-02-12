Покалечившего жену раввина Бороды хирурга выпустили из-под домашнего ареста
Суд изменил меру пресечения пластическому хирургу Екатерине Лонской по делу об операции, практически полностью лишившей зрения супругу главы Федерации еврейских общин России Инну Бороду. Теперь врача обвиняют в причинении вреда здоровью по неосторожности, сообщил 360.ru адвокат Андрей Алешкин.
Суд отпустил Лонскую из-под домашнего ареста, под которым она находилась с декабря 2024 года.
«Такую меру приняли в связи с изменением обвинения, поскольку статья 238 УК РФ была дикримилизирована для врачей. Теперь хирурга не могут привлечь к уголовной ответственности в случае оказания медицинской помощи. Сейчас она выбрала определенную стратегию защиты и следует этой логике», - заявил он.
Хирургу избрали запрет определенных действий. Теперь ей нельзя разговаривать со свидетелями, а также пользоваться связью и интернетом.
Жена президента Федерации еврейских общин России Александра Бороды обратилась к пластическому хирургу с жалобами на нависание верхних век. Через несколько дней после операции она стала намного хуже видеть.
Врачи диагностировали у нее атрофию зрительного нерва и помутнение роговицы.
Расследование уголовного дела против Лонской завершилось в январе. Свою вину она не признала.