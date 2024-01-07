Похвалившийся пистолетом россиянин случайно застрелил приятеля

Во время новогодних каникул к владельцу нового травматического пистолета пришла в гости семейная пара. В ходе посиделок хозяин решил продемонстрировать приятелю свое недавнее приобретение. Он отвел гостя в коридор и начал демонстрацию оружия.

Раскручивая пистолет в руках, мужчина нажал на курок и выстрелил прямо в шею гостю. От полученных травм пострадавший скончался до приезда врачей.

Прибывшим на место правоохранителям владелец травмата объяснил смерть приятеля случайным выстрелом. Криминалисты выяснили, что ранее владелец оружия уже был судим. Сейчас они проводят проверку по итогам которой решат вопрос о возбуждении уголовного дела.

В конце ноября 2023 года от случайного выстрела погиб основатель свердловского боксерского клуба «Динас» Дмитрий Рыбин. Вместе с друзьями он находился на охоте. Рыбин вместе с еще одним приятелем загоняли зайцев на третьего участника, который занимался отстрелом животных. В какой-то момент его рука дрогнула и вместо зайца он попал в Рыбина. От полученных травм основатель свердловского бойцовского клуба умер в больнице.