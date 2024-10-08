08 октября 2024, 20:24

Похитившим мигранта для издевательств челябинским подросткам вынесли приговор

РИА «Новости»
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Реальные сроки от шести до девяти лет лишения свободы получили четверо подростков из Челябинской области, похитивших мигранта для издевательств. Об этом со ссылкой на городской суд Копейска сообщило Ura.ru.

Самый большой срок в девять лет колонии строгого режима получил лидер группы. На момент похищения иностранца для издевательств ему уже исполнилось 18 лет.

Его совершеннолетнего подельника приговорили к шести годам строгого режима. Еще два участника похищения, которые на момент совершения преступления не достигли 18 лет, получили по восемь лет колонии.

Суд установил, что осенью прошлого года группа подростков похитила приезжего из Таджикистана и вывезла в лес. На месте мужчину раздели, привязали к дереву, заставляли лаять под угрозой пистолета и грозили повесить.

Все издевательства юноши снимали на видео, а после выложили в социальных сетях, сообщив, что наказали иностранца за изнасилование двух школьниц.

Местные следователи проверили эту информацию, но никаких пострадавших девушек не нашли. Подростков задержали и обвинили в похищении и разбое.

Суд, кроме реальных сроков, также взыскал с участников группы более миллиона рублей в пользу потерпевшего.

В конце сентября этого года саратовские следователи завели уголовное дело после похищения предпринимательницы из Балакова. В ведомстве сообщили, что двое неизвестных подошли к женщине на бульваре Роз, силой усадили ее в машину и скрылись.

08 октября 2024, 19:45
Следователи отправились в Израиль ради встречи с киллером Карликом
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Следователи специально прилетели из России в Израиль, чтобы предъявить обвинение киллеру Дмитрию Карлику. Он в начале нулевых был членом организованной преступной группы, сообщила пресс-служба СК России по Санкт-Петербургу.

По данным ведомства, Карлик вместе с другим участником ОПГ расправился с двумя мужчинами в Петербурге и скрылся от правосудия. Спустя 24 года его нашли в израильской тюрьме.

«Сотрудникам СК организовали командировку в Израиль, где в ходе исполнения запроса об оказании международно-правовой помощи правоохранительными органами Израиля Карлику предъявили обвинение в совершении убийства двух человек», - отметили в СК.

Обвиняемый свою вину признал. Сейчас расследование убийств продолжается, специалисты устанавливают места захоронения тел жертв.

Ранее стало известно, что мужчина, подозреваемый в убийстве женщины на свидании в подвале одной из многоэтажек Москвы, успел бежать за границу. Его нашли в Узбекистане.

Санкт-Петербург Израиль Следственный комитет России
08 октября 2024, 03:03
«Ну и что, что он блогер». Губернатор Ставрополья рассказал о задержании Тринадцатого
РИА «Новости»
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Блогер Егор Гузенко с псевдонимами Тринадцатый и Турист находился в федеральном розыске. На праздник в Новопавловске он пришел в балаклаве и оказал сопротивление полиции, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

«Ну и что, что он блогер. У нас сегодня не блогеры руководят, а закон и Конституция России», - сказал он.

Владимиров сообщил, что полиция разыскивала Гузенко в течение двух лет. По его словам, блогер пришел на праздник в балаклаве и повел себя вызывающе. По его мнению, правоохранители не могли не отреагировать на это. Губернатор сообщил, что при задержании мужчина оказал сопротивление.

Силовики задержали Гузенко 5 октября на Дне города Новопавловска. Тринадцатого заподозрили в применении насилия в отношении представителя власти. Он отказался давать показания.

Задержания Уголовное дело Блогеры Аресты
07 октября 2024, 23:47
Классический мистер Рипли. За что арестовали блогера Тринадцатого
РИА «Новости»
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В Ставропольском крае арестовали военного блогера Егора Гузенко. Еще не так давно о человеке под псевдонимом Тринадцатый мало кто знал, но оказалось, что вопросов к нему много не только у правоохранителей, но и у коллег по цеху. Военный журналист и сопредседатель АНО «Женский фронт» Анастасия Кашеварова на стриме с ведущей 360.ru Региной Ореховой рассказала о собственном расследовании в отношении блогера.

«Ситуация мутная. <…> Причем тянется с прошлого года. Я тоже не знала, кто такой Тринадцатый, пока он не стал поливать всю нашу армию», - пояснила она.

В 2022 году, по словам Кашеваровой, Гузенко, будучи в федеральном розыске, якобы принимал участие в боевых действиях, набирал подписчиков и потом начал устраивать так называемые срочносборы.

У Гузенко, поделилась собеседница 360.ru, была продумана определенная схема: деньги он собирал на одну карту, с которой переводил все поступления на другую - туда, где проверять бы движение средств не стали. И уже с нее оплачивал личные покупки и снимал необходимые суммы.

«Просто жуткий человек. <…> Вся жизнь - какой-то кошмар. <…> Мы нашли, где он прятался - на Каховской ГЭС», - рассказала журналистка.

Собеседница 360.ru обратила внимание на записанные Тринадцатым ролики, где фигурировала символика ЧВК «Вагнер». Никакого отношения к «музыкантам», подчеркнула она, Гузенко не имеет. Это подтвердили результаты сделанных журналисткой запросов во все подразделения ЧВК.

«Мне в отделе кадров сказали, что такой человек никогда у них не числился. У него нет никакого жетона. <…> Что можно по нему сказать? Классический мистер Рипли, выдает себя не за того, кем является на самом деле», - выразила уверенность Кашеварова.

Найти доказательства того, что Тринадцатый нечист на руку, заметила сопредседатель АНО «Женский фронт», ей оказалось не слишком сложно. Помогло в том числе умение работать с большим объемом данных.

Тринадцатый даже успел оговорить свою жену: уверял, будто бы она хочет получить за гибель Гузенко пять миллионов. Сам по себе факт такой выплаты Кашеварова назвала невозможным, еще раз подчеркнув, что у блогера не было контрактов ни с Минобороны, ни с какими-либо организациями.

«Он нигде не числился, нигде не воевал», - заключила она.

Подробное расследование о деятельности Тринадцатого Анастасия Кашеварова опубликовала в своем Telegram-канале.

Уголовное дело Военные Блогеры Армия Деньги
07 октября 2024, 20:43
Жителей Дагестана задержали за экстремизм
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Силовики задержали трех жителей Дагестана по подозрению в создании ячейки международного экстремистского объединения, вербовку последователей и антироссийскую деятельность. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Полиция, ФСБ и Росгвардия провела операцию на территории Дагестана и Санкт-Петербурга. Силовики задержали трех фигурантов уголовного дела, возбужденного по статье 282.2 УК России «Организация деятельности экстремисткой организации», и изъяли у них большое количество запрещенной религиозной литературы.

По версии следствия, подозреваемые создали ячейку экстремистского сообщества. С 2018 по 2023 год они вели антироссийскую и антиконституционную деятельность, пропагандировали на Северном Кавказе запрещенную идеологию и склоняли жителей примкнуть к ним.

В других регионах России сотрудники ФСБ схватили 39 человек за склонение подростков к насилию. Задержанным от 14 до 35 лет.

Уголовное дело Дагестан Терроризм МВД РФ ФСБ

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