15 февраля 2025, 12:27

Похитившего немую школьницу мужчину задержали в Екатеринбурге

РИА «Новости»
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В Екатеринбурге задержали мужчину, который похитил 15-летнюю немую школьницу в районе улицы Куйбышева. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Свердловской области.

Правоохранители возбудили уголовное дело за похищение человека. Они провели осмотр происшествия и допросили свидетелей.

«Также следственные действия проводятся с мужчиной, который увел ребенка. По итогам произошедшему будет дана правовая оценка», - добавили в ведомстве.

По информации Telegram-канала Shot, мужчина увел девочку прямо из машины ее родителей, которую припарковали у магазина. По словам очевидцев, школьница плакала и не хотела идти с похитителем.

Причиной похищения стала симпатия, которую екатеринбуржец испытывал к девочке, сообщил РЕН ТВ. Мужчина неоднократно видел школьницу в этом районе и воспылал к ней чувствами. Он привел ее к себе домой прямо к жене, которая не пустила подростка в квартиру.

Шокированный ребенок провел ночь в подъезде. Утром девочка пришла в аптечный пункт, откуда фармацевт вызвала ей скорую помощь. Школьницу привели в больницу, ее обследуют.

Ранее группа молодых людей похитила подростка из-за денежного долга в Стерлитамаке. Против подозреваемых завели уголовное дело.

Уголовное дело Дети Мужчины Екатеринбург Свердловская область
15 февраля 2025, 13:02
Суд арестовал экс-замгубернатора ХМАО по делу о получении взятки
РИА «Новости»
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Суд Югры арестовал до 14 апреля бывшего первого заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Алексея Шипилова. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.

«Шипилова заключили под стражу до 14 апреля», - заявил источник.

В пятницу в Следкоме сообщили, что бывшего первого замглавы ХМАО задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Следствие считает, что подозреваемый с 2023 по 2024 годы получил взятку в размере не менее 7,5 миллиона рублей за способствование совершению определенных действий в интересах группы лиц и представляемой ими управляющей компании.

Кроме того, подозреваемый дал главе одного из муниципальных образований региона незаконные указания региона об оказании необходимого содействия в организации перехода многоквартирных домов на обслуживание в указанную УК.

ХМАО Суд Коррупция
15 февраля 2025, 13:01
Накормившего соперника слойками с ртутью арестовали
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Обвиняемого в покушении на убийство через отравление ртутью в слойках арестовали на два месяца — решение вынес Зюзинский суд Москвы. Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, в ходе рассмотрения ходатайства следствия мужчина признал вину в совершенном преступлении.

«Я знал, что он возьмет от меня слойку и съест ее вместе с ртутью, потому что ему нравились эти слойки», - заявил обвиняемый.

В пресс-службе столичного СК рассказали, что с накачавшим выпечку ртутью для отравления соперника уже провели очные ставки, а также следственные действия на местах преступления.

Сообщения о госпитализации двух отравившихся ртутью мужчин появились в минувшую среду, 12 февраля. По предварительным данным, металл с ядовитыми парами пострадавшие обнаружили в выпечке, которую купили в пекарне на Симферопольском бульваре. С подозрением на отравление их доставили в больницу.

Приступившие к расследованию криминалисты установили, что один из госпитализированных симулирует. Следователи выяснили, что он сам накачал слойки ртутью и скормил их знакомому из-за ревности. После задержания против мужчины завели уголовное дело о покушении на убийство.

Обвиняемого в покушении на убийство через отравление ртутью в слойках арестовали на два месяца - решение вынес Зюзинский суд Москвы. Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, в ходе рассмотрения ходатайства следствия мужчина признал вину в совершенном преступлении.

Уголовное дело Суд Прокуратура РФ Преступления Мужчины Москва
15 февраля 2025, 12:07
Пытавшуюся продать новорожденную дочь москвичку арестовали
РИА «Новости»
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В Москве избрали меру пресечения для девушки, которая пыталась продать свою новорожденную дочь. По ходатайству следствия ее арестовали, сообщила пресс-служба столичного СК.

Москвичка оценила ребенка более чем в 200 тысяч рублей. Покупатели, которые действовали в рамках оперативного мероприятия, передали ей деньги за девочку 2025 года рождения.

После составления расписок о получении денежных средств и передачи младенца девушку задержали сотрудники правоохранительных органов.

Ребенка передали в специализированное медицинское учреждение. Жизни девочки ничто не угрожает.

Пытавшейся продать ее матери предъявили обвинение в торговле людьми. Во время допроса она полностью признала вину.

В пресс-службе судов общей юрисдикции столицы уточнили, что девушку арестовали на два месяца.

Дети Преступления Деньги
15 февраля 2025, 11:43
Обвиняемого по делу о ртутных пирогах привезли в Зюзинский суд
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Утром 15 февраля в Зюзинский суд Москвы для избрания меры пресечения доставили обвиняемого по делу о ртутных пирожка жителя Лобни. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.

Мужчину завели в здание суда под конвоем.

В столичном депздраве во вторник заявили, что в НИИ имени Склифосовского в Москве после отравления выпечкой попали два человека, состояние пострадавших стабильное.

Изначально СМИ распространили версию, что мужчины могли отравиться после покупки пирожков в пекарне «Мельница» на Симферопольском бульваре или магазине «Дикси» неподалеку. Однако она не подтвердилась, так как пострадавшие не заходили туда.

Позднее следствие установило, что на самом деле обвиняемый отравил знакомого, добавив ртуть из медицинских градусников в его еду на почве ревности.

Чтобы избежать подозрений, мужчина также симулировал отравление. Несмотря на попытки выдать ситуацию за несчастный случай, он в итоге признал свою вину и дал подробные показания.

Преступления

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