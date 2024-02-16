16 февраля 2024, 19:26

Похитителя слухового аппарата у московских пенсионеров задержали

РИА «Новости»
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Столичные полицейские задержали подозреваемого в краже. Мужчина украл у пенсионеров деньги и слуховой аппарат. Общая сумма ущерба составила более 200 тысяч рублей, сообщило РИА «Новости».

По данным следствия, злоумышленник на Пятницкой улице сделал вид, что помогает пенсионерке зайти в подъезд. Там он напал на женщину и выхватил у нее сумку с документами и ключами. После этого неизвестный скрылся с места происшествия.

Позже мужчина, следуя за женщиной, вошел в подъезд дома на Большой Серпуховской улице. Там он попросил 78-летнего пенсионера налить ему воды. Пока хозяин квартиры был занят, злоумышленник похитил из прихожей сумку, а затем убежал. В ней были деньги, банковские карты, документы и слуховой аппарат.

Полицейские уже задержали 44-летнего уроженца ближнего зарубежья в одном из хостелов в 1-м Павловском переулке. Мужчина приехал из Краснодарского края и временно живет в Москве. Часть похищенного у него изъяли.

Ранее курьеров, укравших 50 миллионов рублей у пожилой пары , арестовали в Москве.

Пенсионеры Полиция Москва
16 февраля 2024, 18:16
Трех мужчин в Москве приговорили к принудительным работам за издевательство над собакой
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Останкинский районный суд Москвы назначил трем мужчинам по несколько лет исправительных работ за издевательства над собакой по кличке Терри. Об этом сообщила в Telegram-канале Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Изувеченную собаку с множественными травмами обнаружили на территории железнодорожной станции «Москва-3». Выяснилось, что обвиняемые били Терри по голове и телу. Сначала они собирались повесить животное , но сделать этого злоумышленникам не удалось.

Подозреваемые отрицали свою вину, однако их причастность удалось доказать в ходе расследования. Мужчин признали виновными в намеренном причинении боли животному и нанесении ему увечий и судили по статье 245 Уголовного кодекса России.

«Судом с учетом мнения государственного обвинителя Московско-Ярославской транспортной прокуратуры признал их виновными в совершении преступления и назначил им наказание в виде 2 лет 6 месяцев, 2 лет 5 месяцев, 2 лет 3 месяцев принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы», - уточнили в пресс-службе.

Ранее жители Махачкалы призвали наказать виновных в избиении кота. После издевательств животное не подавало признаков жизни.

Суд Собаки Животные Москва
16 февраля 2024, 16:15
Приезжих заподозрили в вымогательстве почти 5 млн рублей у москвича
РИА «Новости»
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Московские полицейские задержали двух приезжих, подозреваемых в вымогательстве 4,7 миллиона рублей, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В ходе следствия установили, что в прошлом году к потерпевшему обратился незнакомец, попросив помочь обменять криптовалюту на деньги. Сначала мужчина согласился помочь, но в итоге заподозрил подвох и отказался.

Спустя время потерпевшему начали угрожать и требовать отдать 4,7 миллиона рублей. Потом два злоумышленника пришли в офис, где работал мужчина.

Они сказали, что их прислал человек, которому потерпевший якобы задолжал крупную сумму, и ударили его по голове. С места происшествия они скрылись.

Против приезжих возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство». Их уже арестовали.

Ранее подросток из Пензы вымогал у учительницы деньги за молчание об их любовной связи.

Уголовное дело Полиция Москва
16 февраля 2024, 15:50
Главу узбекского землячества Баратова оставили в СИЗО
Соцсети
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Мосгорсуд назвал арест главы узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова по делу о возбуждении вражды из-за его поста об участниках СВО законным. Его оставили в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

«Апелляционная инстанция оставила под стражей главу узбекского землячества Усмана Баратова», - заявили в ведомстве.

Баратова по постановлению Замоскворецкого суда Москвы отправили в СИЗО 19 января. Главе узбекского землячества предъявили обвинение по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

В ходе следствия установили, что фигурант прокомментировал в социальной сети «Одноклассники» ситуацию с нехваткой яиц в стране, опубликовав изображение с курами и подписью, оскорбляющей участников спецоперации. Баратов вину не признал. Его апелляционные жалобы оставили без удовлетворения.

Ранее экс-главбуха МХАТа имени Горького приговорили к четырем годам условно.

Мосгорсуд Суд Аресты Москва
16 февраля 2024, 15:32
Экс-главбуха МХАТ имени Горького приговорили к четырем годам условно
РИА «Новости»
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Пресненский районный суд Москвы приговорил бывшего главного бухгалтера МХАТ имени Горького Галину Гетьман к четырем годам лишения свободы условно. Об этом сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Суд признал Гетьман виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей «Кража и мошенничество». Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск МХАТ имени Горького, который выступил в качестве потерпевшей стороны.

«С Гетьман будет взыскано в пользу Федерального государственного бюджетного учреждения культуры „Московский Художественный академический театр имени М. Горького“ возмещения имущественного вреда в размере более 21 миллиона рублей», - отметили в суде.

Уголовное дело в отношении обвиняемой завели в начале 2022 года. Тогда женщина проработала в театре почти семь лет. Ее заподозрили в хищении 4,2 миллиона рублей.

Ранее московского предпринимателя признали виновным в подготовке убийства конкурента.

Суд Преступления Москва

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