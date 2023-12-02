Похитители восьмилетней девочки из Козельска жили шведской семьей

По его данным, 37-летняя женщина жила в доме своей матери вместе с бывшим и нынешним супругами (нынешний ранее судим за убийство) и несколькими детьми от прошлых браков. Соседи рассказали, что странная семья переехала недавно и сторонилась других людей. По некоторым данным, все трое не работали.

Мать женщины утверждает, что не видела никакой девочки - в тот день семья якобы ездила получать товары из маркетплейса, а о похищении ребенка родные узнали из новостей. Она назвала своего нынешнего зятя добрым и заботливым. Женщина заявила, что приезд полиции огорошил ее и близких.

Однако у следователей другая версия. По предварительным данным, днем 29 ноября девочка вышла из школьного автобуса в Козельске и пошла домой, а по пути ее схватили злоумышленники, увезли в Касьяново и стали требовать выкуп. Но новость получила слишком широкую огласку, похитители испугались и решили отпустить девочку - привезли ее в Тульскую область и бросили на улице. Школьница обратилась за помощью к прохожим.