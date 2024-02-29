Похитителей спирта для смертельного «Мистера Сидра» отправили в тюрьму

Сотрудник полиции охранял склад Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области. В мае 2023 года он несколько раз пропустил через проходную машину своих знакомых - отца и сына. Они перекачали и вывезли шесть тысяч литров спирта стоимостью 102 тысячи рублей.

Мужчины продали награбленное, а деньги поделили. Они не знали, что вывезли по склада правоохранителей не этиловый, а метиловый спирт. Его использовали в приготовлении «Мистера Сидра».

Охранника приговорили к 3,5 года колонии общего режима, второго участника кражи к 3,5 года строгого режима, третьего - к трем годам и трем месяцам общего режима. Массовое отравление сидром произошло в июне, умерли более 40 человек.