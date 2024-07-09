Похитили и убили. В Ростове-на-Дону рассмотрят дело о преступлении двух военных в ЛНР

В День Молодежи в Геленджике произошло ЧП, которое в местных пабликах назвали «расправой». Группа лиц около восьми человек напала на двух молодых парней, приехавших на курорт из Краснодара. Момент агрессии снял на камеру прохожий, и только благодаря вмешательству неравнодушных граждан удалось избежать смертельного исхода неравной битвы, считает отец одного из пострадавших, с которым удалось поговорить 360.ru.

Пригрозили написать заявление об изнасиловании Молодые люди 21 и 19 лет приехали в Геленджик отдохнуть на выходные. Вечером в субботу, 29 июня, парни гуляли по набережной и решили познакомиться с понравившимися девушками. В разговоре выяснилось, что те несовершеннолетние, и краснодарцы ретировались.

«Идут две молодые девушки, мы идем сзади. Подходим, предлагаем познакомиться. Девушки отвечают отказом. <…> Мы пошли дальше», - рассказал 360.ru один из пострадавших.

Позже к ним подошли несколько человек кавказской внешности и стали вымогать деньги под предлогом, что парни скомпроментировали их «сестер». Местные потребовали с отдыхающих пять тысяч рублей, или пригрозили «раскачать тему» - написать заявление об изнасиловании. Денег у краснодарцев не было, да и вряд ли вопрос решился бы так просто.

В машине был перцовый баллончик и один из парней распылил его в сторону нападавших и убежал. Второй закрылся в салоне автомобиля.

Догнали и стали избивать По рассказу отца старшего юноши, местные порезали колеса и разбили окна. Испугавшийся парень пытался уехать с места нападения на спущенных колесах и протаранил три припаркованных автомобиля. Его догнали, вытащили из машины и стали избивать.

Драку снимал прохожий, одновременно с этим он кричал нападавшим, чтобы они не чинили самосуд и не усугубляли ситуацию.

«Он остановил [нападение], иначе не знаю, зарезали бы. Ситуация могла закончиться летальным исходом», - поделился отец одного из пострадавших.

«Спасал свою жизнь» У краснодарцев похитили 1,5 тысячи рублей и два смартфона. По словам собеседника издания, приехавшая полиция задержала пострадавших, но не применила меры пресечения к нападавшим. Парням вменили «посягательство на несовершеннолетних». Молодой человек, что управлял автомобилем, не имеет водительского удостоверения, ему грозит наказание и за это.

«Нужно будет доказывать, что это была крайняя необходимость, что он спасал свою жизнь. Это будет тяжело и долго. Но двоих уже задержали, я вот на опознание ходил. Как раз тех, кто первоначально к нам подошел, кто угрожал и вымогал деньги», - рассказал 360.ru пострадавший.

Адвокат помог пострадавшим написать грамотное заявление. Делом занялся Следственный комитет по Краснодарскому краю.