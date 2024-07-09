09 июля 2024, 03:22

Похитили и убили. В Ростове-на-Дону рассмотрят дело о преступлении двух военных в ЛНР

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Уголовное дело в отношении двух российских военнослужащих, которых обвинили в похищении и убийстве девушки на территории ЛНР, начнут рассматривать в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону во вторник. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель суда.

По данным следствия, Айдын Жамидулов и Алексей Дорожкин похитили и убили человека, а впоследствии надругались над телом жертвы. Первому фигуранту также вменили подстрекательство к покушению на убийство.

Ранее жителя Нижнего Новгорода приговорили к пожизненному заключению за изнасилование и убийство двух пенсионерок. Жертвами насильника стали женщины 63 и 67 лет.

Убийства Суд Россия
08 июля 2024, 23:13
Обидели «сестер». Краснодарцев едва не убили в Геленджике под надуманным предлогом
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В День Молодежи в Геленджике произошло ЧП, которое в местных пабликах назвали «расправой». Группа лиц около восьми человек напала на двух молодых парней, приехавших на курорт из Краснодара. Момент агрессии снял на камеру прохожий, и только благодаря вмешательству неравнодушных граждан удалось избежать смертельного исхода неравной битвы, считает отец одного из пострадавших, с которым удалось поговорить 360.ru.

Пригрозили написать заявление об изнасиловании Молодые люди 21 и 19 лет приехали в Геленджик отдохнуть на выходные. Вечером в субботу, 29 июня, парни гуляли по набережной и решили познакомиться с понравившимися девушками. В разговоре выяснилось, что те несовершеннолетние, и краснодарцы ретировались.

«Идут две молодые девушки, мы идем сзади. Подходим, предлагаем познакомиться. Девушки отвечают отказом. <…> Мы пошли дальше», - рассказал 360.ru один из пострадавших.

Позже к ним подошли несколько человек кавказской внешности и стали вымогать деньги под предлогом, что парни скомпроментировали их «сестер». Местные потребовали с отдыхающих пять тысяч рублей, или пригрозили «раскачать тему» - написать заявление об изнасиловании. Денег у краснодарцев не было, да и вряд ли вопрос решился бы так просто.

В машине был перцовый баллончик и один из парней распылил его в сторону нападавших и убежал. Второй закрылся в салоне автомобиля.

Догнали и стали избивать По рассказу отца старшего юноши, местные порезали колеса и разбили окна. Испугавшийся парень пытался уехать с места нападения на спущенных колесах и протаранил три припаркованных автомобиля. Его догнали, вытащили из машины и стали избивать.

Драку снимал прохожий, одновременно с этим он кричал нападавшим, чтобы они не чинили самосуд и не усугубляли ситуацию.

«Он остановил [нападение], иначе не знаю, зарезали бы. Ситуация могла закончиться летальным исходом», - поделился отец одного из пострадавших.

«Спасал свою жизнь» У краснодарцев похитили 1,5 тысячи рублей и два смартфона. По словам собеседника издания, приехавшая полиция задержала пострадавших, но не применила меры пресечения к нападавшим. Парням вменили «посягательство на несовершеннолетних». Молодой человек, что управлял автомобилем, не имеет водительского удостоверения, ему грозит наказание и за это.

«Нужно будет доказывать, что это была крайняя необходимость, что он спасал свою жизнь. Это будет тяжело и долго. Но двоих уже задержали, я вот на опознание ходил. Как раз тех, кто первоначально к нам подошел, кто угрожал и вымогал деньги», - рассказал 360.ru пострадавший.

Адвокат помог пострадавшим написать грамотное заявление. Делом занялся Следственный комитет по Краснодарскому краю.

Молодежь Машины Деньги Полиция Краснодарский край
08 июля 2024, 09:27
Украинец создал нарколабораторию на даче в Подмосковье
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Московской области сотрудники полиции задержали гражданина Украины. Предположительно, на даче он обустроил нарколабораторию и схрон, содержащий примерно 22 килограммов наркотиков, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, на днях в арендованном доме 40-летнего гражданина Украины в Пушкинском городском округе прошли обыски.

Силовики нашли свыше 50 разных емкостей с жидкими веществами, общий вес которых превысил 20 килограммов. Также у мужчины обнаружили оборудование для изготовления наркотиков. Все изъятое исследуют эксперты.

Журналисты уточнили, что задержанный нигде не работал, находился в России без регистрации. Правоохранители возбудили уголовное дело о незаконных производстве, сбыте или пересылке наркотиков. Подозреваемому грозит до 20 лет колонии.

Ранее Останкинский район Москвы признал виновным американца Роберта Вудлэнда в попытке наладить производство и сбыт наркотиков. Иностранца отправили на 12 лет в колонию строгого режима.

Наркотики Задержания Пушкино
08 июля 2024, 09:16
Адвокат назвал способ смягчить приговор генералу Попову
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Вскрытие канала утечки секретных данных на Украину может повлиять на дело экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат Дмитрий Аграновский.

Даже в статусе обвиняемого Попов имеет право подать заявление по предполагаемому факту утечки секретных материалов. Следственный комитет обязан его принять и провести проверку, объяснил правозащитник.

«В связи с этим Попов может рассчитывать на смягчение при рассмотрении дела в суде», - добавил он.

По данным СК, генерал причастен к хищению более чем 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката в 2023 году. Сам Попов заявил, что занимался не хищениями, а «построением обороны».

Защита генерала ранее подала заявление в СК с просьбой возбудить дело о государственной измене в отношении неустановленных лиц. Причиной такого шага стало объявление Попова на Украине в международный розыск.

Суд Адвокаты Приговоры
07 июля 2024, 19:44
Сотрудницу телеканала изнасиловали рядом с «Останкино»
Читайте нас в: Google Новости
Трое мужчин изнасиловали сотрудницу «Матч ТВ», когда она вышла из телецентра «Останкино» после ночной смены. Управляющий директор «Газпром-медиа» Тина Канделаки подтвердила эту информацию в Telegram-канале.

«Мы находимся на связи с пострадавшей и всячески поддерживаем коллегу, с которой произошло ужасное», - написала она.

Канделаки выразила уверенность, что преступников накажут по всей строгости закона. Она пообещала приложить для этого все усилия.

По данным Telegram-канала Baza, нападение произошло 6 июля рядом с телецентром «Останкино» около 02:30, когда пострадавшая закончила работу. Она вышла из здания телецентра и пошла в сторону пруда.

Одного из подозреваемых задержали спустя 40 минут после нападения, а позже вычислили и его подельников. Задержанными оказались граждане Узбекистана, приехавшие в Москву на заработки. Следователи завели уголовное дело по статье об изнасиловании, совершенном группой лиц.

Ранее в Москве задержали двух граждан Узбекистана по подозрению в изнасиловании. Мужчины напали и изнасиловали незнакомую женщину в ночь с 19 на 20 июня.

Уголовное дело Мигранты Женщины Изнасилования Москва

Новости по теме