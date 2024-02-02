02 февраля 2024, 07:56

Похищение 16-летнего парня из кафе раскрыли в Новосибирске

Пресс-служба Следственного комитета
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В Новосибирске раскрыли дело о похищении и вымогательстве у несовершеннолетнего. Парня силой вывели из кафе и заставили отдать деньги. Задержали четырех подозреваемых, сообщило СУ СКР по Новосибирской области.

Преступление произошло вечером 18 января в кафе в Железнодорожном районе Новосибирска. Подозреваемые схватили незнакомого парня, силой вывели из здания и затащили в машину. Там у него потребовали деньги с банковской карты. Получив их, похитители скрылись.

Возбудили уголовное дело по статье 126 УК России «Похищение человека, совершенное группой лиц из корыстных побуждений, в отношении несовершеннолетнего» и статье 163 УК России «Вымогательство». Для розыска нападавших создали специальную следственно-оперативную группу. Задержали четырех мужчин. Одного из них отправили под домашний арест, остальных заключили под стражу.

Потерпевшему 16 лет, он студент колледжа, сообщили «Вести Новосибирск». Похитители подвезли его к банкомату на проспекте Карла Маркса и заставили снять 250 тысяч рублей.

В Нижегородской области возбудили уголовное дело после похищения двух подростков в селе Малое Козино. Мужчина пытался увезти их, но его машина застряла в грязи.

Уголовное дело Следственный комитет России
02 февраля 2024, 06:37
Помогавшего беженцам волонтера задержали в Белгороде
РИА «Новости»
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В Белгороде по подозрению в призывах к деятельности против безопасности государства задержали волонтера Надежду Россинскую, которая помогала беженцам. Адвокат Евгений Соколов сообщил РИА «Новости», что 2 февраля ей изберут меру пресечения.

В Белгороде по подозрению в призывах к деятельности против безопасности государства задержали волонтера Надежду Россинскую, которая помогала беженцам. Адвокат Евгений Соколов сообщил РИА «Новости» , что 2 февраля ей изберут меру пресечения.

«Она сегодня мне позвонила и сказала: „Меня задержали“. Находится она сейчас в изоляторе временного содержания», - сказал он.

Меру пресечения изберет Свердловский суд. Уголовное дело возбудили по части второй статьи 280.4 УК России «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства». Евгений Соколов сообщил, что волонтера обвинили в создании группы по сбору денег для Вооруженных сил Украины, однако девушка отвергла свою причастность к этому интернет-сообществу.

Надежда Россинская работала в некоммерческой организации, которая специализировалась на помощи пострадавшим от вооруженных конфликтов. Волонтеры оказывали гуманитарную помощь, искали пропавших и устраивали эвакуацию беженцев В Хабаровске судили женщину, которая отправляла деньги украинской армии. Ее приговорили к восьми годам колонии за госизмену.

Уголовное дело Волонтеры ФСБ
02 февраля 2024, 02:25
Россиянин изнасиловал 15-летнюю попутчицу в Тюменской области
РИА «Новости»
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Суд в Тюменской области заключил под стражу мужчину, изнасиловавшего 15-летнюю девочку в купе поезда. Об этом сообщили на сайте объединенной пресс-службы судебной системы региона.

По версии следствия, в октябре 2023 года обвиняемый ехал в купейном вагоне пассажирского поезда Сургут - Екатеринбург.

«Увидев симпатичных 15-летних девушек, он не удержался и совершил в отношении одной из них иные действия сексуального характера, с применением насилия, а ее подружку изнасиловал», - сказано в сообщении.

Мужчине предъявили обвинения по статьям об изнасиловании и насильственным действиях сексуального характера. Свою вину он не признал. По постановлению суда мужчину заключили под стражу до 11 марта 2024 года.

Ранее пресс-служба Следственного комитета сообщила, что перед судом в Москве предстанет обвиняемый в изнасиловании в 2011 году. Следователи и криминалисты установили личность одного из двух преступников, изнасиловавших двух незнакомых несовершеннолетних девушек в лесопарковой зоне рядом с улицей Лескова.

Уголовное дело Тюмень Дети Преступления Изнасилования Поезда Полиция
02 февраля 2024, 00:27
Соратницу Навального объявили в розыск
РИА «Новости»
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Участница «Фонда борьбы с коррупцией»* (ФБК) Алексея Навального Анна Бирюкова** объявлена в розыск по уголовному делу. Ее карточка появилась в базе МВД России.

«Анна Бирюкова**, 20 апреля 1991 года. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», - сказано в базе.

При этом правоохранители не уточнили, по какой статье разыскивается Бирюкова.

В понедельник, 20 января, Басманный суд Москвы заочно арестовал участников ФБК* Анну Бирюкову**, Киру Ярмыш**, Дмитрия Низовцева** и Марию Певчих**.

Бирюкову** обвинили в оправдании терроризма и осуществлении террористической деятельности, остальных - в фейках о Вооруженных силах России и призывах к организации деятельности экстремистского сообщества. Всем обвиняемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

*Фонд борьбы с коррупцией, ФБК - организация признана иноагентом и экстремистской организацией, ее деятельность в России запрещена. Организацию ликвидировали по решению суда.

**Физические лица, выполняющие функции иноагентов в России.

Уголовное дело Суд Терроризм Коррупция Россия Иноагенты
02 февраля 2024, 00:22
Врача военкомата осудили за взятки от призывников в Петербурге
Unsplash
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Фрунзенский районный суд Петербурга приговорил врача-терапевта к четырем годам условно за получение от призывников крупных взяток на общую сумму не менее 450 тысяч рублей. Об этом сообщила в своем Telegram-канале объединенная пресс-служба судов города.

Следствие установило, что врач работал терапевтом амбулаторного приема кабинета военного комиссариата в городской поликлинике № 19 на Пражской улице.

Его обвинили в том, что он «в составе сформированной устойчивой ОГ», в которую входили и другие сотрудники медучреждений, использовал свое служебное положение для получения взятки от представителей молодых людей, желающих «откосить» от армии.

Врач получил от представителей призывников не менее 450 тысяч рублей. Нелегальное освобождение от призыва стоило им от 140 до 160 тысяч рублей.

Обвиняемый свою вину признал. С ним заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком три года с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на три года», - уточнила пресс-служба.

Ранее срок в колонии получила участница шестого сезона реалити-шоу «Пацанки» Анна Тихая (настоящая фамилия Тихомирова) за избиение незнакомой девушки на остановке.

Санкт-Петербург Суд Коррупция Врачи Приговоры

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