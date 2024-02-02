Похищение 16-летнего парня из кафе раскрыли в Новосибирске

Преступление произошло вечером 18 января в кафе в Железнодорожном районе Новосибирска. Подозреваемые схватили незнакомого парня, силой вывели из здания и затащили в машину. Там у него потребовали деньги с банковской карты. Получив их, похитители скрылись.

Возбудили уголовное дело по статье 126 УК России «Похищение человека, совершенное группой лиц из корыстных побуждений, в отношении несовершеннолетнего» и статье 163 УК России «Вымогательство». Для розыска нападавших создали специальную следственно-оперативную группу. Задержали четырех мужчин. Одного из них отправили под домашний арест, остальных заключили под стражу.

Потерпевшему 16 лет, он студент колледжа, сообщили «Вести Новосибирск». Похитители подвезли его к банкомату на проспекте Карла Маркса и заставили снять 250 тысяч рублей.

В Нижегородской области возбудили уголовное дело после похищения двух подростков в селе Малое Козино. Мужчина пытался увезти их, но его машина застряла в грязи.