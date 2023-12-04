Погашение Блиновской всей задолженности по налогам опровергли

Правозащитник опровергла сообщения СМИ о том, что Блиновская окончательно рассчиталась с долгами по неуплаченным налогам.

«Ранее мы заявляли о погашении задолженности на сумму в районе 50−55 миллионов рублей, с тех пор ничего не изменилось. У Елены нет возможности погасить такую сумму (1,4 миллиарда - прим. ред.)», - заявила Сальникова.

На минувшей неделе адвокат Блиновской сообщила, что по итогам проверки ее клиентки Федеральная налоговая служба вынесла решение о задолженности блогера в 918 миллионов рублей, за счет пеней и штрафов сумма выросла до 1,4 миллиарда. Это не окончательная сумма, потому что инспекторы продолжили экспертизу.

По данным следователей, Блиновская создала фирмы-однодневки, работавшие п о упрощенной системе налогообложения. Поэтому большую часть проходящих средств блогер в своей декларации не указала. С 2019 по 2021 год таким способом Блиновская утаила более 918 миллионов рублей.

Правоохранители задержали блогера в конце апреля, когда на своей машине она направлялась в сторону российско-белорусской границы.

В ходе допроса блогер признала вину и раскаялась в совершенном поступке. Суд отправил Блиновскую под домашний арест и запретил прямой и косвенный выход в интернет. В последний раз меру пресечения ей продлили до 26 января 2024 года.