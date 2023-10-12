Поджог военной техники на территории части предотвратили в Архангельске

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По данным УФСБ, 18-летний молодой человек пытался поджечь самодельной смесью военную технику на территории воинской части.

Действовал злоумышленник по заданию запрещенной в России террористической организации, подчеркнули в ведомстве. Других подробностей в УФСБ не привели. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

В минувший вторник, 10 октября, ФСБ задержала в Приморском крае мужчину, которые занимался сбором данных о военных объектах по заданию ГУР Минобороны Украины. Против него возбудил дело по статье о госизмене. Расследование продолжается. В настоящее время приморец находится под стражей.