Поджог автомобиля ФСИН в Петербурге попал на видео

О пожаре сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По его данным, информация поступила поздним вечером 4 февраля. Загорелся Ford Focus. На месте нашли следы обуви поджигателя и другие улики. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Что касается автомобиля, он сильно пострадал - теперь, как отметили авторы статьи, его ждет или масштабный ремонт, или утиль.

В конце января в Московской области задержали двух подозреваемых в поджоге машины местного жителя. Они признались, что пошли на преступление по заказу своего знакомого, криминального авторитета (его впоследствии также задержали). Иномарку подожгли на стоянке ночью. Автомобиль выгорел дотла, сумма ущерба составила около трех миллионов рублей. Следователи возбудили уголовное дело.

Судя по ролику, поджигатель тут же бросился бежать. Нечеткое изображение не позволяет разглядеть его внимательно.