05 февраля 2024, 12:55

Поджог автомобиля ФСИН в Петербурге попал на видео

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В распоряжении «360» оказалось видео поджога автомобиля ФСИН, принадлежащего СИЗО № 5, в Санкт-Петербурге на Арсенальной улице. На кадрах видно, что к машине приближается темная фигура и что-то делает рядом, а через некоторое время автомобиль начинает полыхать.

О пожаре сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По его данным, информация поступила поздним вечером 4 февраля. Загорелся Ford Focus. На месте нашли следы обуви поджигателя и другие улики. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Что касается автомобиля, он сильно пострадал - теперь, как отметили авторы статьи, его ждет или масштабный ремонт, или утиль.

В конце января в Московской области задержали двух подозреваемых в поджоге машины местного жителя. Они признались, что пошли на преступление по заказу своего знакомого, криминального авторитета (его впоследствии также задержали). Иномарку подожгли на стоянке ночью. Автомобиль выгорел дотла, сумма ущерба составила около трех миллионов рублей. Следователи возбудили уголовное дело.

Судя по ролику, поджигатель тут же бросился бежать. Нечеткое изображение не позволяет разглядеть его внимательно.

Санкт-Петербург Поджоги ФСИН Машины
05 февраля 2024, 13:07
Сорокалетняя москвичка организовала наркопритон в квартире на востоке столицы
РИА «Новости»
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Московские полицейские накрыли наркопритон, организованной 41-летней женщиной в ее квартире на улице Красноярская в районе Гольяново. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД.

По данным оперативников, женщина предоставляла наркозависимым помещение для употребления. Взамен она получала от посетителей запрещенные вещества.

Ее арестовали по месту жительства. Во время осмотра жилища полицейские обнаружили 14 шприцев, один из которых содержал следы героина, а также две трубки со следами N‑метилэфедрона.

Полиция также задержала трех человек, посещавших квартиру женщины. Медицинская экспертиза подтвердила, что они находились в состоянии наркотического опьянения. Они признались в употреблении. Против них оформили административные протоколы.

На хозяйку жилья завели уголовное дело. Она находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Анапе полицейские нашли в сарае у местного жителя 20 тысяч доз наркотиков.

Наркотики МВД РФ Полиция Москва
05 февраля 2024, 11:14
Мошенники обманом заставили пенсионера из Москвы стать криминальным курьером
Freepik
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В Москве аферисты на протяжении шести месяцев обманывали пенсионера, заманив на роль курьера, изымающего денежные средства у других пожилых людей в Псковской области. Мужчина полагал, что оказывает содействие Центральному банку. Об этом сообщил T elegram-канал Baza.

По информации издания, пенсионеру позвонил человек, представившийся старшим экспертом Центробанка, поинтересовался размером его сбережений. Через три недели мужчину посетил курьер с «официальным письмом» от ЦБ, утверждавшим, что его финансовые активы вот-вот похитят аферисты, и он должен немедленно сделать перевод на защищенный счет.

Пенсионер обратился в банк, снял и перевел на указанные в письме реквизиты 330 тысяч рублей, а вскоре - 125 тысяч с кредитной карты. Спустя неделю он оформил кредит на 250 тысяч рублей, которые также отправил аферистам.

В ноябре мужчине снова позвонили из Центробанка и сообщили, что в Великих Луках женщина столкнулась с такой же проблемой. Его попросили съездить к ней и забрать денежные средства. Он согласился помочь, после чего забрал и передал мошенникам почти 600 тысяч рублей в первый раз и 300 тысяч - в следующий. В конце месяца ему вновь предложили сделать перевод, и он передал мошенникам еще 200 тысяч рублей.

Через двое суток после последнего инцидента пенсионера арестовали сотрудники полиции по обвинению в мошенничестве. Только тогда он осознал, что им воспользовались.

Ранее пенсионерка из Москвы отдала телефонным мошенникам более трех миллионов рублей. Мошенническая схема состояла из двух этапов.

Преступления Мошенничество Москва
05 февраля 2024, 05:22
Полиция объявила в розыск двух свердловчан, которым светит до 10 лет тюрьмы
РИА «Новости»
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Правоохранители объявили в розыск двух жителей Свердловской области, каждому из которых светит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщили в группе «МО МВД России „Каменск-Уральский“» в соцсети «ВКонтакте».

Правоохранители объявили в розыск двух жителей Свердловской области, каждому из которых светит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщили в группе «МО МВД России „Каменск-Уральский“» в соцсети «ВКонтакте».

Полиция Каменска-Уральского ищет двух местных жителей - Алексея Корьякина (Смертина) и Дениса Степаненко.

В отношении первого возбудили уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. Второй мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей о мошенничестве организованной группой либо в особо крупном размере.

Каждому из них светит наказание до 10 лет лишения свободы.

Уральские правоохранители объявили в розыск еще местную супружескую пару - 22-летнюю Евгению и 23-летнего Кирилла Ступиных.

«Обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотиков», - уточнило ведомство.

Ранее полицейские задержали в Удмуртии наркоторговца, который находился в федеральном розыске. В ходе досмотра у него обнаружили 200 пакетиков с запрещенными веществами. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Урал Уголовное дело Преступления Мошенничество Россия Кражи Свердловская область Полиция
03 февраля 2024, 21:35
Задержанная за совращение школьника учительница стала отрицать свою вину
РИА «Новости»
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Учительница из Ленобласти, подозреваемая в совращении ученика, отрицает свою связь с ним. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По словам родственников педагога, ученик четвертого класса сам проявлял интерес к женщине. Со своей стороны учитель старалась реагировать уклончиво, чтобы не нанести ребенку психологическую травму. В какой-то момент она даже хотела уволиться, но конфликт урегулировали.

Спустя несколько месяцев мать 11-летнего мальчика увидела переписку и обратилась в полицию. На допросе следователь якобы сказала, что в случае признания в отношении женщины составят только административный протокол. Таким образом, учительница якобы дала показания под давлением. После того, как прозвучало признание, в отношении педагога возбудили уголовное дело.

Ранее СМИ сообщили, что 25-летнюю учительницу из Токсова заподозрили в интимной связи с 11-летним школьником. Суд отправил преподавательницу под домашний арест.

Суд Дети Школьники Полиция

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